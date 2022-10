Reggina, Canotto: “peccato per la mia occasione”. Ma con Gori confermano: “col Perugia per vincere”

19 Ottobre 2022 22:25

I due giocatori della Reggina Gori e Canotto hanno parlato della sconfitta di Parma e del prossimo match contro il Perugia a margine dell’evento di inaugurazione della stagione sportiva delle PGS Calabria

Ospiti dell’inaugurazione della stagione sportiva delle PGS Calabria, come rappresentanti della Reggina insieme al Presidente Marcello Cardona, anche gli attaccanti amaranto Gabriele Gori e Luigi Canotto. I due, a margine dell’evento, hanno parlato della sconfitta di Parma e del prossimo match contro il Perugia: “c’è stata rabbia – ha detto Gori – perché perdere una partita in questa modalità è stato devastante, ma non è una sconfitta che ci fermerà”. Rimarca la dose l’ala offensiva di Rossano: “con il Perugia dobbiamo tornare noi, far capire che è stato un incidente di percorso. Il primo tempo di Parma non abbiamo poi così tanto sofferto, se l’episodio mio andava meglio si poteva fare qualcosa in più, ma ora cancelliamo lo stop e andiamo al Granillo per vincere contro il Perugia”. Di seguito il video con le interviste complete.