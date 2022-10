Reggina, Amoruso arriva al Sant’Agata. Inzaghi a Taibi: “presentiamo il nuovo centravanti” | VIDEO

8 Ottobre 2022 13:44

Incontro al Sant’Agata tra Amoruso e Inzaghi, poi l’arrivo di Taibi e la battuta di Super Pippo: che spettacolo

Volete piangere? Bene, andate a vedere il video qui in basso. Tanti tifosi, sicuramente, proveranno questo sentimento. Oppure facciamo come l’intro delle barzellette: ci sono un ex attaccante di Juve e Milan, un ex attaccante di Juve e Reggina e un ex portiere che un giorno segnò pure… Spettacolo al Sant’Agata questa mattina: al centro sportivo, infatti, è arrivato Nicola Amoruso, grande ex amaranto che questo pomeriggio sarà al Granillo per Reggina-Cosenza.

“Nick Dinamite” ha incontrato l’ex compagno e amico Pippo Inzaghi, che ieri in conferenza stampa ha ribadito il bel rapporto con l’ex centravanti amaranto, tra i primi a chiamarlo dopo l’ufficialità sulla panchina della Reggina per parlargli dell’atmosfera della piazza amaranto. E i due hanno chiacchierato, passeggiando nel vialone del centro sportivo. Poi, l’arrivo del DS Taibi. E Inzaghi che ironicamente gli dice: “Direttore, presentiamo il nuovo centravanti, ma di movimento”, le parole del tecnico che precedono l’abbraccio tra Amoruso e Taibi. “Ciao Nick”, dice Taibi. “Piacere di vederti”, risponde Amoruso. Una bella pagina di calcio nostalgico, oggi a Reggio, tra indimenticati campioni ed ex amaranto. Di seguito il video pubblicato dalla società sui canali social.