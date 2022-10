Reggina, Amoruso: “mi avete riempito il cuore e gli occhi di lacrime”. E Albertini commenta…

11 Ottobre 2022 18:09

Reggina, Amoruso ringrazia i tifosi amaranto per l’accoglienza di sabato scorso: il messaggio è da brividi

Ospite speciale di Reggina-Cosenza, premiato dalla società prima del fischio d’inizio, l’ex attaccante Nicola Amoruso si rivolge al popolo reggino con un messaggio di ringraziamento per l’accoglienza riservata nello scorso weekend allo stadio Oreste Granillo. “Un giorno emozionante, tra ricordi, sorrisi e lacrime – scrive su Instagram – . Ritrovare la passione di una città intera per la maglia amaranto, mi ha riempito il cuore e gli occhi (di lacrime)”. Amoruso ha scritto pagine di storia importanti con la maglia amaranto, è uno degli eroi della Reggina del -15, con i suoi gol ha risolto tanti derby storici col Messina e gare importanti.

“È stato stupendo il vostro abbraccio e ringrazio tutti i Reggini per l’affetto mostratomi, ma è un affetto corrisposto perché sempre vi porterò nel mio cuore. In bocca al lupo alla nuova società e a tutti gli amici che lavorano con passione per riportare sempre più in alto la Reggina, e al mio amico Pippo Inzaghi per questa cavalcata verso obiettivi importanti. Forza Reggina sempre”, conclude quindi Amoruso.

Tante le interazioni al post ottenute nel giro di appena un’ora. Tra queste c’è anche il commento ironico di Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC, ed ex compagno di Nazionale di mister Filippo Inzaghi: “hai pagato il biglietto?”, chiede. E Amoruso risponde ridendo: “lo avrei pagato volentieri”. Ma Nick a Reggio Calabria è considerato una leggenda, nessun membro della società lo avrebbe permesso. E nessun tifoso probabilmente.