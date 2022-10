27 Ottobre 2022 11:00

Reddito di Cittadinanza, Salvini: “va rivisto per garantire la pensione a chi fatica da una vita e lavoro sicuro ai giovani”

Il Governo Meloni, come già detto e promesso in campagna elettorale, cambierà nelle fondamenta il Reddito di Cittadinanza: già ci sono delle ipotesi di come verrà rivisto ed il dibattito è in corso tra le varie forze che sostengono la maggioranza di Centro/Destra in Parlamento.

Matteo Salvini, leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture, è chiaro: “rivedere il Reddito di cittadinanza e tagliare sprechi e regali ai furbetti, e coi soldi risparmiati garantire pensione a chi fatica da una vita e lavoro sicuro ai giovani. Volere è potere”.