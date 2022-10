Calcio, Prima Categoria: prima vittoria per la Real Metropolitana, tris alla Campese

10 Ottobre 2022 12:39

Primo successo stagionale per la Real Metropolitana in Prima Categoria

La Real Metropolitana porta a casa i primi tre punti del campionato di Prima Categoria e lo fa tra le mura amiche del ‘Campoli’ contro la Campese. Una prestazione matura dal punto di vista tecnico-tattico quella giocata dagli uomini di mister Francesco Arcidiaco, passati in vantaggio nella prima frazione di gioco con Giuseppe Ferrato. A concludere il match nel secondo tempo le reti del giovane Davide Laganà, alla seconda prestazione sontuosa in campionato e Salvatore Lancia, attaccante ex Reggina. Grande soddisfazione in casa Real Metropolitana che, con il cambio denominazione ufficializzato dalla stessa Federazione in settimana, ha intrapreso il percorso in campionato come squadra dell’area metropolitana di Reggio Calabria.