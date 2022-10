Calcio, la Real Metropolitana torna a vincere: Postorino stende la Bagnarese

24 Ottobre 2022 11:28

Nel match di Prima Categoria reggina, la Real Metropolitana stende per 2-0 la Bagnarese grazie a una doppietta di Salvatore Postorino

Una doppietta di Salvatore Postorino permette alla Real Metropolitana di ritornare alla vittoria contro la Bagnarese. Gli uomini di mister Arcidiaco – dopo la sconfitta arrivata in casa della Bovese – sono ritornati a conquistare tre punti nel girone D della Prima Categoria. E’ proprio dai piedi del fratello minore dell’esperto Antonino Postorino che la partita è stata decisa. Il giovane classe 2001 di settimana in settimana sta dimostrando di essere un vero jolly per il club dell’area metropolitana con le due reti che hanno soltanto coronato una prestazione importante sia sul piano tecnico che tattico.

L’intero bottino portato a casa permette alla Real Metropolitana di raggiungere il gruppo di squadre ferme al terzo posto con sette punti. Prossimo impegno che vedrà la squadra di Arcidiaco impegnata a Santa Cristina, compagine uscita vittoriosa dal terreno del San Gaetano per 2-3.