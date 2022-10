28 Ottobre 2022 22:31

Raffineria di Priolo, la soddisfazione dei ministri Giorgetti e Urso

I ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, rispettivamente titolari del ministero dell’Economia e delle Imprese e del Made in Italy, al termine di un colloquio, “prendono atto della decisione tecnica del comitato di sicurezza finanziaria del Mef che rappresenta un importante passo avanti per poter realizzare tutte le condizioni per un favorevole esito della vicenda della raffineria di Priolo”. E’ quanto si legge in una nota del Mef.