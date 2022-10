“QS World University Ranking: Sustainability2023”: UniMe 7ª in Italia per “Sustainable Institutions”

26 Ottobre 2022 12:11

UniMe al 184° posto al mondo e 7ª in Italia per il parametro “Sustainable Institutions” secondo le classifiche stilate dal “QS World University Ranking: Sustainability2023”

E’ stata pubblicata la classifica “QS World University Ranking: Sustainability2023”, UniMe si posiziona al 384° posto su oltre 700 partecipanti nella macroarea Environmental Impact, mentre è al 184° posto al mondo – e al 7° in Italia – per il parametro “Sustainable Institutions”, che è molto rappresentativo rispetto a quello che l’Università fa per educare i propri studenti al rispetto per l’ambiente; la classifica di QS tiene conto di 8 parametri suddivisi su due macro-aree principali: Environmental Impact e Social Impact.

“Unime è da anni in prima linea al fine di promuovere attività e comportamenti sostenibili – ha commentato il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – e questa classifica ce ne rende merito. Nella scorsa settimana si è svolto l’UniMe Sustainibility Day, giunto alla IV edizione, un evento annuale che coinvolge non solo i nostri studenti ma anche i ragazzi delle scuole cittadine, e nel corso del quale si tengono una serie di seminari dedicati a questo tema. L’Ateneo aderisce inoltre alla RUS, la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile e sposa una serie di iniziative volte ad educare i giovani su questo argomento, che è di grande attualità per il futuro del pianeta.

Mi preme anche evidenziare che, oltre ad avere effettuato investimenti significativi per l’efficientamento energetico delle strutture universitarie , già da tempo abbiamo istituito un organo, la Commissione di Ateneo per la Sostenibilità, che ha proprio il compito di mettere a sistema il complesso insieme di iniziative ed azioni già esistenti, progettandone nuove, definendo così un percorso strutturato e unitario che possa contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile ed alla promozione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Infine, da quest’anno è stato anche attivato un insegnamento multidisciplinare d’Ateneo sulla sostenibilità“.