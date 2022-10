Putin: “il rischio di una guerra mondiale resta molto alto”

27 Ottobre 2022 11:38

Le parole di Putin e la risposta della Nato in merito al conflitto tutt’ora in atto

“Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale”. Sono le parole proferite da Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi. Lo riporta la Tass. “L’Ucraina – prosegue – è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente perso la propria sovranità”. Putin ha anche firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria Novosti.

A rispondere a queste parole c’è la Nato: “Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una retorica nucleare“. La Russia “non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno” all’Ucraina e “difenderà tutti gli Alleati”, ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles. Se la Russia impiega una “bomba sporca” o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, “ci saranno conseguenze”, ha invece affermato in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una “bomba sporca” sono palesemente false.