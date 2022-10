“Il presidente Putin si è congratulato con Giorgia Meloni per l’incarico ed il ministro degli Esteri Lavrov ha fatto le congratulazioni al ministro Tajani augurandogli successo”. E’ quanto ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, in un’intervista a Byoblu, a margine del Forum Economico Eurasiatico a Baku.

“E’ la scelta del popolo italiano e lavoreremo con quel governo che rappresenterà l’Italia. Collaboreremo, se la volontà sarà reciproca, con questo governo”, rimarca Razov.