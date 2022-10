Guerra Ucraina, “accadrà una catastrofe globale”: l’ipotesi sollevata di Putin

14 Ottobre 2022 15:26

Il presidente russo inoltre ha escluso la possibilità di imminenti trattative con Biden e Zelensky

“Accadrà una catastrofe globale” se si arriverà a “uno scontro diretto tra gli alleati della Nato e la Russia”. Nel corso di una conferenza stampa ad Astana, il presidente Vladimir Putin ha chiaramente detto che “uno scontro diretto tra le truppe della Nato e l’esercito russo è un passo molto pericoloso che porterà a una catastrofe globale. Spero che siano abbastanza intelligenti da non farlo”. “Non vedo la necessità di avere negoziati con Biden in Indonesia”, ha aggiunto a margine del G20 in merito ad un possibile incontro con l’omologo americano a Bali. “Non è il momento di parlare di negoziati diretti con Biden, dobbiamo ancora vedere come la Russia parteciperà al G20”, ha detto.

“La Federazione russa si è sempre dimostrata aperta ai negoziati se Kiev è matura per affrontarli”, ma secondo Putin “una volta che abbiamo ritirato le nostre truppe dalla regione di Kiev, gli ucraini si sono ritirati dal tavolo dei negoziati”. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con cui ha raggiunto ieri importanti negoziati, “è un mediatore importante” e con lui “ieri abbiamo parlato di come far arrivare il grano ai Paesi più poveri” nell’ambito dell’accordo raggiunto a luglio a Istanbul, ha aggiunto il leader del Cremlino che ha anche voluto ringraziare Erdogan per il suo ruolo di mediazione nello “scambio di prigionieri”. “La mobilitazione parziale finirà presto”, verrà “completata entro due settimane”, ha detto inoltre Putin, sottolineando che “222mila riservisti sono stati mobilitati su 300mila” che “la qualità della mobilitazione va migliorata: tutti i mobilitati devono essere formati”.