Dal 18 al 31 ottobre la XXVIII edizione del Premio Sambatello | PROGRAMMA

14 Ottobre 2022 20:36

Il programma di eventi collegati alla XXVII edizione del Premio Sambatello che si terrà dal 18 al 31 ottobre

Fervono i preparativi per lo svolgimento delle manifestazioni della XXVII edizione del Premio Sambatello che si svolgerà a Sambatello dal 18 al 31 ottobre e che avrà come tema: Storia, Arte e Natura. Tali manifestazioni organizzate dal Centro Studi Colocrisi prevedono il programma seguente:

18/31 ottobre Mostra d’Arte tra le opere esposte figurano quelle di Lalla Gangeri e del compianto Piero Gangemi. Di quest’ultimo il Colocrisi ha realizzato un catalogo di quelle facenti parte del patrimonio della Pinacoteca di Arte Moderna e Contemporanea dell’Associazione sambatellina e redatto in occasione dell’evento Mostra Commemorativa dal titolo L’Arte Pittorica di Piero Gangemi in corso di svolgimento a Palazzo Alvaro.

18 ottobre ore 16 Incontro dal tema: “Il Patrimonio artistico-culturale come risorsa per una crescita sostenibile del territorio reggino: Quale ruolo delle Associazioni culturali”

L’obiettivo è di offrire uno strumento utile a migliorare le politiche a favore dello sviluppo del territorio, sia favorendo lo sviluppo di progetti di qualità che consentano di raggiungere risultati sostenibili attraverso l’intervento pubblico, sia contribuendo a un impatto duraturo sullo sviluppo regionale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. Questi saranno gli argomenti dell’incontro preparatorio con i rappresentanti delle Associazioni che avranno il compito di relazionare durante l’incontro programmato unitamente alle Autorità.

22 ottobre ore 16 – Per alcune vie del paese esibizione dei gruppi Sbandieratori, Danza storica, Gruppo Armigeri e spettacolo serale con giochi di fuoco che rievocherà la presa di possesso della ricompra della Baronia di Sambatello.