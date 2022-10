Messina, la prof.ssa Stefania Mondello tra le Autorità Scientifiche Internazionali della Lancet Neurology Commission sul TBI

1 Ottobre 2022 13:16

La professoressa Stefania Mondello, docente dell’Università di Messina, tra gli esperti della Lancet Neurology Commission sul trauma cranico (Traumatic Brain Injury [TBI])

La prof.ssa Stefania Mondello, Ordinario di Statistica medica nell’Università di Messina, è tra gli esperti internazionali invitati a partecipare alla Lancet Neurology Commission sul trauma cranico (Traumatic Brain Injury [TBI]). La Commissione ha redatto per la prestigiosa rivista Lancet Neurology un documento dedicato ai progressi delle nuove e vecchie sfide nella prevenzione, trattamento e ricerca del TBI. “Il trauma cranico – spiega la Prof.ssa Mondello – è una delle principali cause di morte e di disabilità, specialmente nei giovani.

Affligge tra i 50 ed i 60 milioni di persone ogni hanno, con un costo per l’economia globale di oltre 400 miliardi di dollari e con devastanti conseguenze per le famiglie, il sistema sanitario e la societa’. Oltre agli effetti acuti, il trauma cranico e’ associato a gravi complicanze a lungo termine, tra le quali varie forme di demenza, di cui e’ ormai un fattore rischio riconosciuto”.

“Come donna ricercatrice italiana e specialmente di un’Universita’ del Sud Italia – sottolinea la Prof.ssa Mondello – è una grande opportunità collaborare a questo gruppo ed una grande soddisfazione che il lavoro a cui ho dedicato la mia intera carriera sia così largamente riconosciuto e apprezzato. La mia l’attività di ricerca si fonda sull’utilizzo di tecnologie analitiche all’avanguardia (proteomica, glicomica e genomica, tra le altre) ed avanzati sistemi computazionali per individuare e validare biomarcatori specifici (“disease-specific signatures”) presenti nel sangue ed in altri fluidi biologici. Tali marcatori rappresentano strumenti indispensabili per una “precisa” caratterizzazione ed endofenitipizzazione molecolare del danno cerebrale e dei suoi processi patologici, offrendo opportunità senza precendenti per lo sviluppo di nuove terapie e permettendo di personalizzare il trattamento medico sulle specifiche caratteristiche e necessità di ciascun paziente (Precision Medicine)”.

Alla Lancet Neurology Commission hanno partecipato esperti dalle più prestigiose Università e Centri di ricerca internazionali, tra cui l’University of Cambridge, l’University of Antwerp, l’Erasmus Medical Center, l’University of California-San Francisco, l’University of Pittsburgh, il Karolinska Institutet e l’University of Pennsylvania.