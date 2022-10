Prodi: “senza politica estera comune non c’è Europa”

29 Ottobre 2022 18:18

Prodi: “tra la Cina e la Russia c’è un amicizia internazionale ma i cinesi non hanno dato ai russi neanche un proiettile”

“Senza politica estera comune non c’è Europa. L’Europa fino a questo momento è stata gestita da due ‘pistoni’: Francia e Germania. E’ andata avanti bene. Ma l’Italia ha sempre avuto un ruolo importante che negli ultimi anni è mancato. Abbiamo bisogno che Germania e Francia si rimettano insieme. La Francia sembra avere paura di una Europa solo con motore tedesco. Anche se la leadership tedesca potrebbe apparire naturale”. E’ quanto ha detto Romano Prodi, già presidente dell’Unione Europea, a Siracusa al meeting “Sicilia, Mediterraneo, Europa: le sfide dell’energia e della sicurezza”.

“I cinesi sono come i siciliani. Quando dissentono, tacciono. Tra la Cina e la Russia c’è un amicizia internazionale ma i cinesi non hanno dato ai russi neanche un proiettile”, rimarca Prodi. “Ogni avvenimento si chiude quando Cina e Stati Uniti si mettono d’accordo sono loro che decidono. Il presidente Xi Jinping è stato chiaro: c’è un’amicizia profonda e duratura con Mosca, ma i confini non si toccano”, conclude Prodi.