Prezzi carburanti, proseguono i rialzi sui listini dei maggiori marchi | DATI

7 Ottobre 2022 11:22

Proseguono i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in self service supera 1,65 euro/litro, il gasolio è a 1,76

Continuano a salire con forza i prezzi dei carburanti alla pompa: oggi nuovo giro di rialzi sui listini dei maggiori marchi, sulla scia dell’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale della benzina in self service supera 1,65 euro/litro, il gasolio è a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP rileviamo +3 cent/litro sulla benzina e +4 sul gasolio. Per Q8 +1 cent/litro sulla benzina e +4 sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,653 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,656, pompe bianche 1,645), diesel a 1,762 euro/litro (+16, compagnie 1,767, pompe bianche 1,750). Benzina servito a 1,797 euro/litro (+10, compagnie 1,840, pompe bianche 1,707), diesel a 1,903 euro/litro (+14, compagnie 1,948, pompe bianche 1,810). Gpl servito a 0,789 euro/litro (+1, compagnie 0,794, pompe bianche 0,783), metano servito a 3,059 euro/kg (-55, compagnie 3,234, pompe bianche 2,919), Gnl 3,057 euro/kg (-18, compagnie 3,173 euro/kg, pompe bianche 2,977 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,754 euro/litro (servito 2,022), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,115), Gpl 0,890 euro/litro, metano 3,691 euro/kg, Gnl 3,124 euro/kg.

In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.