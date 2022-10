Carburanti, prezzi in calo ma scarso effetto sulle medie nazionali alla pompa | DATI

17 Ottobre 2022 12:12

Il nuovo movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi non ha prodotto effetti sulle medie nazionali dei prezzi alla pompa

Sono tornate a scendere con forza, venerdì, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Nuovo movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, questa mattina. Movimento che tuttavia ancora non produce effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, ancora in lieve rialzo, soprattutto per quanto riguarda le “pompe bianche”. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha ridotto di 4,5 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,706 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,712, pompe bianche 1,694), diesel a 1,894 euro/litro (+4, compagnie 1,896, pompe bianche 1,892). Benzina servito a 1,848 euro/litro (+1, compagnie 1,895, pompe bianche 1,754), diesel a 2,030 euro/litro (+6, compagnie 2,071, pompe bianche 1,949). Gpl servito a 0,783 euro/litro (-1, compagnie 0,790, pompe bianche 0,775), metano servito a 2,879 euro/kg (-68, compagnie 3,048, pompe bianche 2,745), Gnl 2,946 euro/kg (-17, compagnie 3,059 euro/kg, pompe bianche 2,864 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,798 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,972 euro/litro (servito 2,229), Gpl 0,875 euro/litro, metano 3,614 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 693 euro per mille litri (-21 valori arrotondati), diesel a 1010 euro per mille litri (-24 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1171,47 euro per mille litri, diesel a 1377,89 euro per mille litri.