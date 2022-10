Previsioni Meteo: Reggio Calabria città più calda d’Italia, ma attenzione al maltempo di giovedì e venerdì

11 Ottobre 2022 18:40

Previsioni Meteo: oggi clima estivo nello Stretto di Messina, Reggio Calabria ha raggiunto i +27°C ed è stata la città più calda d’Italia. Ma Giovedì e Venerdì tornerà il maltempo

Oggi Reggio Calabria è stata la città più calda d’Italia con una temperatura massima di +27°C registrata alle ore 16:00 all’Aeroporto. Messina, invece, è rimasta ininterrottamente a +25°C dalle ore 13:00 alle ore 17:00. In un contesto quasi estivo, completamente soleggiato, lo Stretto di Messina ha vissuto una splendida giornata con temperature superiori alla media del periodo tra due ondate di maltempo: quella di ieri, ormai conclusa e archiviata, e quella in arrivo nei prossimi giorni. Domani, Mercoledì 12 Ottobre, splenderà ancora il sole con clima mite ma dopodomani, Giovedì 13, tornerà il maltempo che stavolta sarà più duraturo e proseguirà anche nella mattinata di Venerdì 14. Piogge e temporali colpiranno stavolta soprattutto le zone tirreniche dello Stretto e delle rispettive province di Reggio e Messina.

Il tempo tornerà a volgere al bello dal pomeriggio di Venerdì, e stavolta il miglioramento sarà molto più stabile e duraturo: l’Anticiclone delle Azzorre garantirà almeno dieci giorni di sole e bel tempo con temperature simili a quelle di oggi, tardo estive e ben superiori rispetto alle medie del periodo. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: