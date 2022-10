Previsioni Meteo: domenica d’estate nello Stretto, ma in settimana torna il maltempo

9 Ottobre 2022 16:25

Previsioni Meteo, il punto della situazione: domenica estiva nello Stretto di Messina con temperature fino a +27°C e cielo sereno o poco nuvoloso. In settimana torna il maltempo con piogge e temporali

Splendida domenica di sole e caldo oggi nello Stretto di Messina, per un weekend di bel tempo dopo che già la giornata di ieri, sabato 8 Ottobre, era trascorsa con condizioni meteorologiche praticamente estive. Ancora più caldo oggi, con temperature massime fino a +27°C a Reggio Calabria e su tutta la costa jonica della provincia reggina, addirittura un picco di +28°C a Piraino nel messinese tirrenico, e per il resto ovunque tra +25 e +26°C nel territorio di Messina e Reggio. Con questo clima, in molti stanno trascorrendo queste ore ancora in spiaggia. Dopotutto le condizioni meteo-climatiche sono ideali per stare a mare, molto più di quanto spesso capiti a maggio e giugno.

Questa situazione tardo-estiva, però, sta per concludersi: l’Anticiclone che ha garantito bel tempo per tutta la settimana sta già mollando la presa in queste ore, tanto che è una domenica di piogge e temporali al Nord/Ovest e stamani ha piovuto anche in Sardegna. In settimana il maltempo si estenderà anche al Sud, coinvolgendo Calabria e Sicilia già da domani, Lunedì 10 Ottobre, con piogge sparse e qualche temporale. Il clima rimarrà instabile anche Martedì e Mercoledì, giornate dalla spiccata variabilità in cui si alterneranno schiarite, annuvolamenti e precipitazioni. Poi tra Giovedì sera e Venerdì l’estremo Sud rischia il passaggio di un vero e proprio ciclone Mediterraneo con forti temporali e piogge intense su Sicilia e Calabria meridionale: un’eventualità di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

