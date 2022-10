Reggio Calabria: presentato il Presidio Slow Food dell’Arancia Belladonna di San Giuseppe | INTERVISTE

17 Ottobre 2022 14:05

Reggio Calabria, presentato il Presidio Slow Food dell’Arancia Belladonna di San Giuseppe: “riportiamo in alto un prodotto tipico della nostra città”

E’ stato presentato questa mattina a Reggio Calabria, presso la sala biblioteca di Palazzo Alvaro, il Presidio Slow Food dell’Arancia Belladonna di San Giuseppe, già ufficializzato a Torino, durante l’evento di Terra Madre Salone del Gusto di fine settembre, la più importante manifestazione mondiale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. Per il referente Slow Food Reggio Calabria, Francesco Saccà “era un sogno nel cassetto riportare in alto un prodotto tipico della nostra città. Abbiamo fatto la prima presentazione in Piemonte, adesso cerchiamo di valorizzare il frutto con i nostri progetti”. Il Presidente Slow Food Calabria, Michelangelo D’Ambrosio, parla dello Slow Food e del suo significato: “è un progetto per tutelare ortaggi, frutta e dolci della tradizione. Oltre che sull’Arancia Belladonna, stiamo lavorando anche sulla prugna di Terranova ed i pomodorini di Bovalino”. Il sindaco ff della Città Metropolitana, Carmelo Versace, si dice pronto a “supportare queste start-up, in quanto è altamente positivo puntare su un qualcosa di nuovo su cui scommettere”.

Presenti anche una rappresentanza dell’associazione dei produttori e dei pasticceri e gelatai reggini che nell’occasione presenteranno e proporranno una degustazione del “Sorbetto reggino” a base di Arancia Belladonna e Bergamotto.