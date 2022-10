Momenti imbarazzanti ieri sera a La7 per il presidente di Assoambiente: cade la webcam e viene inquadrato in mutande

17 Ottobre 2022 15:10

Il presidente di Assoambiente è stato ripreso in mutande e durante l’intervento a La7 per un problema alla webcam che si è staccata improvvisamente

Imbarazzante imprevisto per il presidente di Assoambiente Chicco Testa, durante la puntata di ieri sera di “Omnibus” su La7. Testa è intervenuto in collegamento da casa e ha avuto un problema con la webcam che lo riprendeva e che evidentemente è caduta durante l’intervento, riprendendo la parte giù del corpo del presidente di Assoambiente che era senza pantaloni: attimi di imbarazzo per Chicco Testa. La regia ha subito cambiato inquadratura ma quei pochissimi sprazzi di inquadratura sono bastati per scatenare i commenti sui social.