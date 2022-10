Domani la presentazione della candidatura della Locride a Capitale italiana della Cultura

24 Ottobre 2022 19:15

Domani a Roma verrà presentata la candidatura della Locride a Capitale italiana della Cultura 2025

La presentazione della candidatura della Locride a Capitale italiana della Cultura 2025 si terrà domani, martedì 25 ottobre, a Roma per mostrare a tutto il Paese i programmi e i progetti che questo territorio vuole sviluppare nei prossimi anni. L’evento è organizzato dai principali sostenitori della candidatura vale a dire il Gal Terre locridee in primis insieme alla Regione Calabria, alla Città metropolitana di Reggio Calabria e a Officine delle Idee. L’incontro che ha per tema “Destinazione Locride 2025 – 42 Comuni protagonisti di un grande progetto di innovazione culturale e sociale” si terrà alle 18 presso la Cappella Orsini in via Grotta Pinta 21, a Roma.

Il presidente del Gal Terre locridee Francesco Macrì ci tiene a specificare che partecipare all’appuntamento significa “sostenere la candidatura della locride a Capitale italiana della Cultura 2025 perché è necessario il contributo di tutti per seminare e coltivare insieme i germogli di un futuro diverso per il nostro territorio e i nostri figli”.