Premio Simpatia della Calabria: i premiati della 15ª edizione | FOTO

18 Ottobre 2022 10:26

Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ha ospitato la 15ª edizione del Premio Simpatia della Calabria

La quindicesima edizione del Premio Simpatia della Calabria ha auto un grande leitmotiv: “Un abbraccio collettivo“. La scelta di svolgere l’evento nel cuore della città, lo storico Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” ha soddisfatto le aspettative del folto pubblico, anche grazie alla sapiente ed efficiente organizzazione messa in campo dall’Associazione Incontriamoci Sempre, che cresce anno dopo anno anche come consensi a livello Nazionale.

La serata è stata condotta brillantemente dal notissimo presentatore Marco Mauro, che ha scandito con classe la Cerimonia di Premiazione degli Insigniti: lo Scultore ed orafo Antonio Affidato, il Primario del G.O.M. Dott. Nuccio Macheda, il Magnifico Rettore della Mediterranea Prof. Giuseppe Zimbalatti, il Designer Antonio Aricò. “Con grande piacere – dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre – vogliamo ringraziare l’Azienda Formedical averci donato di un defibrillatore, che verrà istallato all’interno della Stazione FS di S.Caterina e messo a disposizione della Comunità. I membri del Direttivo saranno adeguatamente formati dall’Azienda donatrice“.

Durante la serata è stato consegnato anche un importante riconoscimento alla Scuola Paritaria “Araniti” per il suo prestigioso cinquantesimo anniversario di attività nella formazione Scolastica. Ad impreziosire l’intera Cerimonia, la sfilata dei Gioelli “dall’antica Magna Grecia ai giorni nostri” del Maestro Orafo Michele Affidato, che, grazie anche alla professionalità delle Modelle, ha riscosso un grandissimo consenso da parte del pubblico presente. Un parterre che ha visto la presenza di ospiti illustri, come il prof Daniele Castrizio, Mimmo Cavallaro, il noto Chef Filippo Cogliandro, Vincenzo Ferraro, Rosy Versace, il team di Graziano Tomarchio e il duo musicale Zagari-Giordano.

La presenza dei pasticceri Reggini dell’Apar ha impreziosito ed addolcito la serata, omaggiando gli insigniti con “Gli Occhi dei Bronzi”, prodotto identitario territoriale di pasticceria realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, e con la cura del buffet finale, assieme alla Bergamottata Spritz Friberga, Monardo, Cioeta e Papalia. La direzione del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ha confermato, con la presenza di molti componenti il direttivo, la propria vicinanza all’evento e grande capacità di gestione della struttura, che ha enormi potenzialità per la crescita dello sport, delle attività sociali e culturali: una ricchezza per la città.

“Il taglio della splendida torta realizzata dai pasticceri Reggini dell’Apar – conclude Strati – con la foto di rito degli insigniti, è stato il degno finale di questa nostra manifestazione, che ha registrato la presenza di tanti invitati che hanno goduto di un momento di spensieratezza nell’Agorà dello splendido Giardino di Benedetta, all’interno del Circolo Polimeni“.