Reggio Calabria, Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio 2022: la lista dei premiati

7 Ottobre 2022 11:10

Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio 2022: fra i premiati Camillo Falvo e il Procuratore Giuseppe Lombardo

Giunge alla sesta edizione l’ambito Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio, personalità di spicco, apprezzate per competenza, professionalità e Umanità, nel terrazzo dell’Accademia Gourmet il 10 ottobre alle ore 18.00 si svolgerà la cerimonia ufficiale dove si ritroveranno tanti premiati di grande livello che hanno stretto con la città un rapporto umano e sociale. “Anche quest’anno – dichiara la Presidente Nazionale dell’associazione Biesse Bruna Siviglia – nomi di altissimo prestigio che danno lustro alla nostra Terra e non solo. Competenza, professionalità e soprattutto l’umanità, quella Umanità che rende gli individui unici e speciali.

Un premio prestigioso che vuole gratificare le personalità che in diversi ambiti fanno la differenza, un premio nato sei anni fa nel 2016 , nel corso di questi lunghi anni tanti nomi importanti si sono susseguiti dal Questore Raffaele Grassi, il Direttore Nazionale della DIA Maurizio Vallone, il Giudice Roberto Di Bella, il Procuratore Ottavio Sferlazza, Maria Antonietta Rositani, il Procuratore Gerardo Dominijanni“.

Per il 2022 i Premiati sono: Per il Territorio Sua Eccellenza il Prefetto Massimo Mariani, per la legalità, il Procuratore capo di Vibo Camillo Falvo ed il Procuratore Aggiunto della Procura di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, da sempre in trincea nel contrasto alla criminalità organizzata, per l’arte e cultura Il direttore del MArRC Carmelo Malacrino, per la scrittura il Giornalista e scrittore Aldo Mantineo, per la medicina il Dott. Pierpaolo Correale, per il volontariato Virginia Crea.

Premio Giovani a Carmen Valeria Cardile ed Emanuele Chiovaro. Nel corso della cerimonia saranno insigniti del titolo di Soci Onorari il Dott Sebastiano Macheda Primario del Reparto Terapia Intensiva e e di Rianimazione ed il Dott Virgilio Pennisi noto cardiologo. Dunque l’appuntamento è per lunedì 10 ottobre ore 18.00 presso L’accademia Gourmet di Reggio Calabria, “apriremo – conclude Bruna Siviglia – con il nostro inno “Il Mondo Migliore”, cantato da Vasco Rossi, perché tutto è possibile perfino. credere che possa esistere un mondo migliore“.