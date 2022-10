Reggio Calabria, il 20 ottobre la consegna del Premio Anassilaos al prof. Rocco Buttiglione

17 Ottobre 2022 22:34

Il 20 ottobre, alle 17:30, la consegna del Premio Anassilaos al prof. Rocco Buttiglione

Al Prof. Rocco Buttiglione “per aver arricchito la filosofia politica italiana grazie ad un originale approccio spirituale che ha unito, senza frizioni, rigore scientifico, prospettiva di fede, impegno diretto. Cultore della dottrina sociale cristiana, ha incentrato la sua filosofia sul culto della Persona e sul valore della “Verità soggettiva” come alternativa al dogmatismo e allo scetticismo”. Con questa motivazione giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 17,30 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca “Pietro de Nava” il filosofo riceverà il Premio Anassilaos Civitas Europae, che apre la ricca stagione dei riconoscimenti promossi dall’Associazione Anassilaos che si concluderà venerdì 18 novembre al teatro “Francesco Cilea”.

Dopo il saluto delle Autorità e la consegna del riconoscimento, lo studioso terrà una lectio magistralis sulla “Teologia Politica” di Papa Francesco. Alla manifestazione interverrà S.E. Rev.ma Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria. Coordinerà i lavori il dott. Vincenzo Musolino, ricercatore universitario in metodologie della filosofia nonché responsabile del Centro Studi Filosofici dell’Anassilaos “Aldo Capitini”, dedicato al filosofo perugino della Nonviolenza e della Religione Aperta, che sarà in questa occasione presentato. Rocco Buttiglione è stato Professore Ordinario di Filosofia della Politica all’Università di Teramo, di Scienze Politiche all’Università San Pio di Roma e di Filosofia – con una particolare attenzione alla Filosofia della Politica e della Società – all’Accademia Internazionale di Filosofia del Principato del Liechtenstein.

E’ stato direttore della cattedra S. Giovanni Paolo II alla Pontificia Università Lateranense. Ha insegnato in diverse altre Università ed è stato Prorettore dell’Accademia Internazionale di Filosofia. E’ anche stato attivo nel campo della politica come Ministro degli Affari Europei e come Ministro della Cultura del Governo Italiano; Membro del Parlamento Europeo e Vicepresidente della Camera dei Deputati. Ha ricevuto una laurea onoraria alla Università cattolica di Lublino e alla Francisco Marroquín University di Ciudad de Guatemala; è stato consulente della Commissione Papale Giustizia e Pace ed è membro della Pontificia Accademia di Scienze Sociali e della Pontificia Accademia S. Tommaso.

Numerosi i libri scritti e diverse centinaia gli articoli su diversi argomenti di filosofia politica, scienze politiche e dottrina sociale cristiana. E’ autore di un lavoro sul pensiero di Karol Wojtyla (Il pensiero di un uomo che divenne Giovanni Paolo II) ed ha scritto un libro in difesa di Papa Francesco, contro i suoi critici, dal titolo “Risposte (amichevoli) ai critici di Amoris Laetitia” che è ora disponibile in Italiano, Spagnolo e Polacco.

E’ stato discepolo ed amico di Augusto Del Noce e di Don Luigi Giussani. E’, in breve, il Filosofo della persona e della “Verità soggettiva” come alternativa al dogmatismo e allo scetticismo.