Pregliasco: “ora quarta dose, poi vaccino per l’influenza”

20 Ottobre 2022 15:12

Il virologo Pregliasco torna a parlare di vaccinazione, sia quello per Covid che quella per l’influenza

“Io credo proprio che sarà questo il programma per il futuro: per ora una più stringente vaccinazione, cioè dopo 4-6 mesi, perché è questo il periodo dove stiamo vedendo che i vaccini o anche la guarigione dalla malattia si riduce come effetto protettivo. Nel prossimo futuro, non si può andare avanti ogni 4-6 mesi con un richiamo, c’è un po’ di stanchezza purtroppo anche nel messaggio da dare di continuare a farlo. Chiamiamola vaccinazione periodica come quella dell’influenza giusto per togliere quella pesantezza della quarta e quinta dose”. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università di Milano, a 24 Mattino su Radio 24.