Villa San Giovanni, proseguono i lavori di restyling al Porto: presto nuove tratte con le Isole Eolie

7 Ottobre 2022 11:06

I lavori di manutenzione del passaggio pedonale in area demaniale renderanno migliore e più sicuro il collegamento con la stazione ferroviaria con gli imbarchi dei traghetti privati. Successivamente, con il ridisegno dell’area, verrà fuori una nuova darsena per traghetti e nuovi ormeggi per mezzi veloci che collegheranno con la Calabria con l’arcipelago siciliano

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, questa mattina ha svolto un sopralluogo al Porto di Villa San Giovanni per verificare l’avanzamento dei lavori di manutenzione del passaggio pedonale in area demaniale che collega la stazione ferroviaria con gli imbarchi dei traghetti privati. Si tratta di alcuni interventi di sviluppo e restyling, inseriti all’interno del progetto “tra ferrovie e mare” presentato lo scorso maggio, che sono stati previsti per l’importante scalo calabrese. Questo nuovo “parco pedonale”, praticamente affacciato sullo Stretto di Messina, collegherà la stazione dei treni con la stazione marittima e i moli lato nord, a loro volta oggetto di un significativo ridisegno, con la realizzazione di una nuova darsena per traghetti e nuovi ormeggi per mezzi veloci.

Nel corso della giornata odierna, quindi, il Presidente Mega ha avuto anche l’occasione per verificare gli ultimi dettagli della progettazione in corso per la realizzazione della copertura del passaggio pedonale e per l’allestimento della banchina che sarà presto messa a disposizione del nuovo collegamento con navi veloci tra il porto di Villa San Giovanni e le Isole Eolie.