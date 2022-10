Ponte sullo Stretto, oggi il webinar dell’Università di Messina con Matilde Siracusano ed Enzo Siviero

20 Ottobre 2022 06:57

Oggi all’Università di Messina un importante seminario sul Ponte sullo Stretto: Matilde Siracusano e il prof. Enzo Siviero tra gli ospiti più illustri dell’ateneo nel webinar online. Link e codici per seguirlo

Importante evento sul Ponte sullo Stretto tra qualche ora all’Università di Messina dove, nell’ambito dei corsi di Economics of Financial Markets e Politica Economica e Finanza Internazionale del prof. Bruno S. Sergi (Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina), giovedì 20 ottobre 2022, dalle ore 13.00 alle ore 15:00 si terrà un seminario co-organizzato con il Dipartimento di Business Administration della Çanakkale Onsekiz Mart University (Turchia) dal titolo: “THE METHODOLOGY OF EFFECT ANALYSIS FOR GRAND-SCALE PUBLIC INFRASTRUCTURE INVESTMENTS: A COMPARATIVE CASE STUDY OF SUSPENSION BRIDGES IN TURKEY“.

Il tema dell’incontro sarà l’analisi dell’impatto economico e sociale dei grandi ponti sospesi nella regione di Marmara in Turchia, il loro ruolo nello sviluppo economico locale, regionale e nazionale, l’analisi costi-benefici e lo scambio di conoscenze tecniche ed esperienze economiche.

Relazioneranno:

Murat Sarıkaya, 1915 Çanakkale Bridge and Motorway Co. – Chief Financial Officer Mehmet Çelebi, ICA Yavuz Sultan Selim Bridge and Northern Beltway Co. – Suspension Bridge Maintenance Engineer Gunes Topcu, Dipartimento di Business Administration, Çanakkale Onsekiz Mart University (Turchia), Assistant professor

Seguirà alle ore 15:00 un webinar sulle opportunità di match-making nella possibile costruzione del Ponte dello Stretto di Messina. Il webinar, coordinato dal giornalista Peppe Caridi direttore di StrettoWeb, sarà introdotto dallo stesso prof. Bruno S. Sergi (che insieme a Caridi 14 anni fa ha fondato il Comitato Ponte Subito per sensibilizzare sulle ricadute positive della costruzione del Ponte) e prevede i saluti istituzionali del prof. Michele Limosani, Direttore del Dipartimento di economia dell’Università di Messina, l’intervento dell’On. Matilde Siracusano, deputato messinese di Forza Italia da sempre in prima linea per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e le conclusioni del prof. Enzo Siviero, rettore Università Ecampus già Ordinario di Ponti all’Università IUAV di Venezia, direttore responsabile Galileo magazine e una vita di battaglie culturali per il Ponte sullo Stretto.

E’ possibile seguire il webinar tramite questo link, inserendo i seguenti codici:

ID riunione: 345 902 292 983

Passcode: MCnu8t