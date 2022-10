Ponte sullo Stretto, Salvini: “costi e tempi, ok da prima riunione. Partiamo in pochi mesi”

29 Ottobre 2022 11:50

Ponte sullo Stretto, le parole del neo ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini

“I primi documenti ufficiali per il Ponte sullo Stretto sono del 1969, per me sara’ un orgoglio realizzarlo. Ci sono tempi e costi, l’insularita’ a siciliani e calabresi costa 6 miliardi all’anno. Ho gia’ fatto la prima riunione operativa informale con una decina di docenti univarsitari, ingegneri ed esperti su questo tema. Quando uno mi dice non si puo’ fare o me lo certificano oppure io voglio andare fino in fondo“. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini collegato con il Congresso Nazionale degli Ordini Ingegneri. “C’e’ gia’ un ipotesi di costo e di tempistica. Qui pero’ abbiamo a che fare con una societa’ in liquidazione dal 2013, con un esborso in questi anni di 300 milioni di euro per un non Ponte. Un progetto c’e’ Il governo uscente a settembre ha messo altri 50 milioni di euro per studiare altrui futuribili progetti. Conto che nei prossimi mesi ci sia finalmente una parola certa“.