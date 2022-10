Ponte sullo Stretto, perché l’ipotesi a tre campate è insostenibile rispetto al progetto già approvato

17 Ottobre 2022 18:18

di Bruno Copat (Comitato Ponte Subito) – E’ stata messa in atto l’idea del Ministro Giovannini. Il Ministero delle infrastrutture ha dato incarico a Rete ferroviaria italiana, per la predisposizione del nuovo studio di fattibilità, riguardante l’attraversamento dello Stretto di Messina, il governo ha predisposto lo stanziamento di 50 milioni di euro, da impiegare nel triennio2021-2023, per lo studio delle alternative progettuali al ponte a campata a unica, Rfi dovrà avviare una procedura a evidenza pubblica per acquisire un documento di affidabilità tecnico-economica delle alternative progettuali.

Nel quadro allegato al decreto del MISS n 2381/2022 (fig1), sono scanditi i tempi dell’affidamento; avviso, bando di gara, consegna e in ultimo il tempo per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Risulta subito chiaro che coloro che redigeranno il documento, impiegheranno ben 260 giorni un record assoluto, che fa impallidire i 60 anni di studi precedenti.

Le principali idee progettuali dell’attraversamento dello Stretto di Messina, furono già attentamente analizzate, ed indicate tra gli anni 1973-1978, (Accademia dei Lincei) dal risultato degli studi multidisciplinari. I rapporti portarono ad una sola ed univoca conclusione, la possibilità di creare un collegamento stabile tra le due sponde era fattibile solo con un ponte a campata unica.

Ciò non di meno, oggi appare sempre più accattivante, nella opinione pubblica e nei tecnici del settore delle progettazione di grandi opere e non solo, abbracciare l’idea del ponte a tre campate. Secondo noi questa ipotesi progettuale è logicamente plausibile. Infatti, ridurrebbe la campata centrale di 3.300m,. a 2000m. o 2.300m., con semplificazione di una serie problematiche oggettive: Altezza delle torri fuori acqua ridotta, impalcato centrale meno sensibile ai venti, riduzione della distanza tra Messina e Reggio di Calabria.

La tesi, del ponte a tre campate, insieme ad altre, è stata analizzata dalla “Struttura Tecnica di Missione”(STM), commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La commissione, nelle conclusioni, sostiene la necessità di un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia ed elimina immediatamente le soluzione del tunnel e del raccordo in alveo. Ritiene però necessaria una verifica riguardo alla soluzione, del “Ponte a tre campate” e i suoi eventuali vantaggi, sia tecnici che economici. Tuttavia in ragione della inesistenza di qualunque idea progettuale e/o progetto di massima, si stanziano 50 milioni di euro, a carico dei cittadini, per determinare questa ulteriore soluzione che, come dimostreremo non è praticabile, da diversi punti di vista: ecologico ,tecnico ed economico. Non a caso si sottolinea con forza il fattore ecologico, che come vedremo, nella soluzione delle pile in mare sarebbe devastante. Questa fantomatica idea progettuale del Ponte a tre campate, ad oggi è una semplice linea tracciata tra le due sponde dello Stretto (Fig.2) ipotesi, solo ultimamente incoraggiata da vari sponsor

Le conclusioni della relazione MIT nel considerare l’ipotesi del ponte a tre campate, e recita: “il sistema con ponte a più campate, ipotizzabile, ad esempio, a tre campate con due pile in mare, è una soluzione tecnicamente fattibile, anche grazie agli avanzamenti delle tecnologie di indagine e realizzazione per fondazioni di opere civile marittime a notevoli profondità( altresì l’avanzamento delle tecnologie e delle esperienze e competenze acquisite in campo nazionale e internazionale, relative alle piattaforme petrolifere in mare, ai tunnel sub alveo, alle fondazioni sottomarine). Rispetto a campata unica, il ponte a più campate potrebbe avera una maggior estenzione complessinìva e mantenere al tempo stesso la lungezza della campata massima simile a quelle realizzate altrove, e, quindi, usufruire di esperienze consolidate, anche dal punto di vista dei timori e dei costi di realizzazione. La maggiore lunghezza complessiva consentirebbe di localizzare il collegamento in posizione più prossima ai centri abitati di Messina e di Reggio Calabria, con conseguente minore estensione dei raccordi stradali e ferroviari a terra, un minore impatto visivo delle pile, una minore sensibilità agli effettidel vento, costi presubilmente inferiorie e maggior di stanza dalle aree naturalistiche pregiate come il lago di Ganzirri.

Questa ipotesi, si dice, che consentirebbe un’avvicinamento tra Messina e Reggio Calabria, è totalmente falsa, le due gallerie stradale e ferroviaria, per il raccordo della viabilità proveniente dal ponte a tre campate rimarrebbe pressoché eguale nella sponda calabrese e si ridurrebbe per la sponda siciliana solo di 2,8 Km. per il raccordo ferroviario e di 3,3 Km. per il raccordo autostradale. Nel progetto definitivo tutto il percorso dei raccordi, che sono prevalentemente in galleria sia quello ferroviario che autostradale è stato attentamente studiato e valutato, con centinaia di sondaggi e prove in situ e laboratorio, con un quadro geologico, geotecnico e sismico, definito in tutti i suoi aspetti. Non così per i tratti ipotizzati per il tre campate. In cui, ex novo si dovrebbero effettuare studi ed indagini, per 4 Km. di nuove gallerie.

E’ doveroso ricordare, altresì, che dopo 3 anni di studi multidisciplinari coordinati dal G.P.M. l’Accademia dei Lincei in un convegno conclusivo svoltosi a Roma il 4-6 Luglio 1978, riassumendo tutte le criticità, conclude che la soluzione di un ponte in unica campata è la sola praticabile. Cosi come viene ulteriormente individuato da tutti gli studi successivi, sino alla stesura del consistente Progetto di Massima e del successivo Progetto Definitivo.

Il rapporto del MIT non prende in seria considerazione il patrimonio accumulato in 60 anni di studi sullo Stretto di Messina e sulla fattibilità dell’attraversamento stabile che costituisce un colossale capitale di conoscenze scientifiche, arricchito costantemente negli anni dagli sviluppi tecnologici e scientifici trasferiti nel contenitore multidisciplinare che compone il progetto del Ponte a campata unica ( fig. 3).

Il Ponte a campata unica, è il risultato di progetto definitivo già approvato che si compone di ben 8.280 (ottomiladuecentoventi) elaborati, tra planimetrie e relazioni tecniche specifiche, che coprono ogni settore possibile: dall’effetto del vento, allo studio geomorfologico, alla componente sismica, ai materiali da impiegare, alla pianificazione delle aree di intervento, dalla logistica al fattore ambientale, ecc. (fig3). E’ altresì chiaro che bloccare, come avvenuto, la prosecuzione della gara già espletata ed aggiudicata, cioè il passaggio al progetto esecutivo, non consente di rispondere ed eliminare tutte obiezioni che giungono da più parti, per lo più da personaggi non qualificati.

Ma entriamo nel merito delle problematiche

1-Torri ed ancoraggi in terra

Fermo restando il posizionamento del il pilone a terra in Calabria nel sito di Cannitello, il pilone subirebbe comunque, a causa del nuovo allineamento un variazione angolare di almeno 150-200 gradi verso sud e l’ancoraggio si sposterebbe di diverse centinaia di metri verso nord, da quello definito ed analizzato nel progetto a campata unica. Quindi nuove indagini e prove. Per la sponda siciliana il pilone a terra e l’ancoraggio, tutto deve essere riconsiderato e riprogettato. I costi per le torri in terra, saranno eguali a quelli sostenuti per le torri di quello a campata unica.

2- Piloni in mare

Analizzando la dettagliata batimetria dei fondali, le basi delle fondazioni dei piloni centrali insisteranno a profondità di non meno di -100 m., sotto il livello del mare. Si devono poi ulteriormente considerare le opere di consolidamento delle fondazioni dei piloni medesimi in mare, quantificabili con un immorsamento delle loro sottofondazioni di circa 50 m dal piano di appoggio delle pile, per cui avremo in totale opere sottomarine con uno sviluppo di 150 m.

Le Soluzioni prospettate dalla STM

Nel presentare esempi della soluzione a tre campate La STM nella relazione, cita genericamente solo il ponte di Akashi, in Giappone con luce centrale di 1991m., operativo dal 1998. Oggi possiamo prendere ad esempio anche la più recente infrastruttura relativa al ponte ,1915 anakkale bridge, sul Bosforo, con luce centrale di 2023 m. che ha utilizzato il moderno impalcato studiato per del Messina Bridge.

Di seguito si analizzano le soluzioni progettuali che si sono adottate per queste due strutture con piloni off-shore, al fine di verificare se queste soluzioni avanzatissime siano compatibili con la batimetria e morfologia dei fondali

Ponte Akashi

Vediamo nel dettaglio come è stata risolta la progettazione e l’esecuzione delle due pile in mare del ponte di Akashi: la base delle fondazioni delle pile in mare (Pier 2 e Pier 3) si trova rispettivamente a – 60m. e a -57 m., ed è costituita da elementi cilindrici: torri di fondazione, del diametro di 80 m., posizionati sul fondale preventivamente uniformato e livellato; i due cilindri sono realizzati fuori opera in carpenteria metallica e successivamente trainati (fig.4), posizionati e riempiti di calcestruzzo resistente all’acqua e rifiniti con una piastra su cui si sono successivamente innestati i piloni in elevazione.(fig.5)

Le base delle fondazioni delle pile Pier 2 e Pier 3 in Akaschi, rispettivamente a – 60m. e -57m. sono immorsate, uno su l’Akasci stratum materiale granulare, per il Pier 2 e per il Pier 3 sul Kobe stratum, arenaria (fig.6) Gli elementi cilindrici , torri (pile) di fondazione del diametro di 80 m., sono posizionati sul fondale preventivamente uniformato e livellato ( fig 7) i due cilindri realizzati fuori opera in carpenteria metallica sono sati successivamente trainati (fig 4) posizionati e riempiti di calcestruzzo resistente all’acqua e rifinito con una piastra su cui si sono successivamente innestati i piloni

Ponte 1915 anakkale bridge

1915, anakkale bridge sul Bosforo le fondazioni sono impostate a -40 metri di profondità, su cassettoni larghi 74 metri, lunghi 83 metri, alti 20 metri e pesanti 50.000 tonnellate, sostenuti in fondazione da 368 pali di ferro con un diametro di 2,5 metri, per 50 m di lunghezza, piantati sul fondo del mare, su una marna calcarea (fig.8) molto consistente

La preparazione e la costruzione dei cassoni è avvenuta fuori opera in un bacino di costruzione con dimensioni di 150m. per 200, Fig. 9, successivamente allagato in modo da permettere ai cassoni di galleggiare e di essere trainati e posizionati nei punti prestabiliti. Fig 10

Nel caso della soluzione della fondazione in mare del TRE CAMPATE non si conclude nella posa sul fondo dei opere prefabbricate che, ricordiamo è di circa -100 m., ma è necessario, preliminarmente, come abbiamo visto, (fig 7) livellare la base, scavare e portare alla medesima quota il piano di appoggio e poi consolidare, e qualsiasi tecnologia si adotti; pali, micropali cementazione o altro; sarebbe una soluzione progettuale costosissima ed sarebbe ostacolata dalle condizioni di variabilità della direzione del flusso e velocità delle correnti .

Considerando, quindi, una base di fondazione di almeno 80 m. di larghezza, per 100 m. di lunghezza, ed uno sbancamento per la livellazione orizzontale del piano di lavoro per il consolidameto della base, di almeno 10 metri di profondità nel fondo, si arriva così ad una escavazione e movimetazione di materiali del basamento per 80.000 m3,, che in parte sarà trasportato in superfice dalla draga o benna, ed in parte disperso nel fondo e trascinato dalle correnti. Per le due pile in mare ci sarebbe quindi una movimentazione di 160.000 m3 di materiale con un radicale cambiamento della morfologia della Soglia e dei sedimenti che si depositeranno all’intorno. immagino la sorpresa di chi non si sia mai chiesto di cosa accadrà durante una livellazione del suolo di tali dimensioni ma, da personalità nel campo della costruzione di ponti questo dato è stato volutamente sottaciuto.

Si determinerebbe una sostanziale modifica dell’ecosistema a monte a e valle della Soglia : è intuitivo il processo invasivo di questa soluzione che modifica e devasta il fondo marino con la distruzione totale ed irreversibile di un ecosistema delicatissimo. Cambiamento delle direttrici delle correnti e variazione della deposizione dei sedimenti nelle coste, si potrebbe anche a intterrare il porto di Messina

Afferma poi la struttura tecnica di missione “Messina. L’evoluzione delle tecnologie e delle normative rende necessario rivedere il risultato del processo di scelta degli anni ’90 che ha portato a scartare alcune soluzioni. In particolare, l’avanzamento delle tecnologie e delle esperienze e competenze acquisite in campo nazionale e internazionale, relative alle piattaforme petrolifere in mare, ai tunnel sub alveo, alle fondazioni sottomarine su cassoni affondati suggeriscono di considerare, per l’opera di collegamento stabile, le seguenti soluzioni tecnologiche” (STM pag 126)

La soluzione prospettata, tramite l’utilizzo delle piattaforme petrolifere, l’argomento non viene in alcun modo trattato, tali piattaforme brevettate in Norvegia dall’industria petrolifera sono piattaforme di estrazione. Fig 10.Storicamente,dopo aver completato tutte le fasi di ricerca preliminare del giacimento qualora il suo sfruttamento richieda parecchi anni sono state studiate queste piattaforma dette Troll, piattaforme di estrazione posizionate sul giacimento con vita programmata di oltre40 anni per ammortizzare i costi notevoli della loro realizzazzione.

Attualmente le piattaforme Troll sono posate previa preparazione della base di appoggio anche a oltre i 200 metri di profondità (fig 11.) Se utilizzate per il ponte a tre campate rimarrebbe l’incognita della ricerca del sito fuori opera per la loro costruzione. I costi di produzione, trasporto e ancoraggio per una piattaforma si aggirano intorno ai 300 milioni di euro.

Ma prima di iniziare la progettazzione delle pile a mare quali ricerche si devono eseguire?

Nella identificazione delle fasi propedeutiche ci confortano le conclusioni della Struttura Tecnica di Missione che nel valutare le quattro soluzioni di attraversamento stabile dello Stretto , per la soluzione del ponte con pile in mare, sottolinea a pag. 137:“ovvero per ponti a più campate con pile in alveo, dovranno essere condotte indagini geofisiche, geologiche, geotecniche, fluidodinamiche. Si dovranno analizzare le azioni e gli effetti delle correnti marine, la presenza di faglie, frane sottomarine e di tutti i tipi di accumuli di sedimenti sommersi che possono subire deformazioni, spostamenti, rottura, liquefazione dinamica. Le indagini dovranno permettere di valutare il comportamento meccanico dei volumi di terreno che influenzano e sono influenzati dalle opere a terra e in alveo. Bisognerà inoltre considerare che nelle parti centrali dello Stretto, nella zona assiale del graben, è attesa una subsidenza cosismica superiore al metro in caso di attivazione di faglie ai margini dello Stretto per terremoti di magnitudo M > 6,5.

Sarà proprio questo il primo ed insormontabile quesito a cui dovrà necessariamente rispondere il gruppo che si aggiudicherà il bando di Rfi , in solo 260 gg. Queste indagini non solo, sono essenziali ed inderogabili, ma fondamentali per poter decidere se e come fondare le pile in mare.

Analizzando la dettagliata batimetria dei fondali, le basi delle fondazioni dei piloni centrali saranno poste a profondità di non meno di -100 m. sotto il livello del mare. Dobbiamo poi, ulteriormente considerare, le opere di consolidamento delle fondazioni dei piloni medesimi in mare quantificabili con un immorsamento delle loro sottofondazioni di circa 50 m. dal piano di appoggio delle pile, e, quindi, avremmo in totale opere sottomarine con uno sviluppo da 150-170 metri e torri previste fuori acqua di almeno 280 m. Sommando tutti i settori avremmo:

sottofondazioni di ancoraggio 50m, piloni subacquei 100 m. torri fuori acqua 280 m.

quindi avremmo una struttura complessiva 50+100+280= 430m.

Mentre per il Ponte a campata unica

sottofondazioni torri 380m = 430m.

Infine un semplice raffroto delle grandezze tra le due soluzioni

Ma con una differenza sostanziale nella facilità di esecuzione delle operazioni di costruzione complicatissime, costose e impossibili allo stato delle tecnologie di oggi.

Ma quali costi si dovranno sostenere e quali i tempi di esecuzione, per non andar oltre, considerando che tutto queste prove sono da farsi in un ambiente sfavorevole con un’ investimento dai 50 ai 80 milioni di euro ed in tempi non inferiori ai tre anni?

Cancelliamo tutto, cancelliamo la storia, questo è il futuro che ci aspetta: incerto, ipotetico, apparente.