Ponte sullo Stretto, anche Toti rilancia: “è stato rinviato troppo a lungo”

25 Ottobre 2022 14:38

Le parole del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul Ponte sullo Stretto

Da Presidente della Regione Liguria, parlando dalla “sua” Genova, Giovanni Toti ha richiamato il tema infrastrutture, legandolo al Ponte Morandi e al Ponte sullo Stretto. “Mi aspetto che il ministro Salvini firmi il via libera ai cantieri della Gronda autostradale di Genova nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni”, ha detto Toti a Tg1 Mattina in merito al raddoppio dell’A10 nel tratto interessato dal crollo del Ponte Morandi.

“Occorre vedere – ha aggiunto – che cosa è compatibile con il momento politico ed economico del Paese, credo che anche il Ponte sullo Stretto di Messina sia stato rinviato troppo a lungo“, ha concluso, rilanciando alle recentissime parole del nuovo Ministro per le Infrastrutture, il leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha affermato che “costa di più non farlo che farlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100mila posti di lavoro”.