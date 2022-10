Polistena: nominati gli esperti della Commissione Edilizia e della Qualità

18 Ottobre 2022 14:10

Polistena, Tripodi: “è un altro tassello importante verso la costruzione della nuova idea di città pianificata con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale”

“Nell’ultima riunione di Giunta Municipale abbiamo proceduto alla nomina della Commissione Edilizia e della Qualità. Un ulteriore segno di partecipazione e trasparenza nella costruzione di processi decisionali anche autorizzativi. E’ un altro tassello importante verso la costruzione della nuova idea di città pianificata con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale. L’attuazione del PSC costituisce un punto politico programmatico dell’Amministrazione Comunale che in sede di nomina della commissione edilizia ha scelto inoltre di dare pari rappresentanza ai sessi. La Commissione, organo consultivo nominato ai sensi dell’articolo 3 del REU, è composto da n. 6 componenti tre dei quali saranno donne e tre uomini. I membri nominati sono l’architetto Angelo Chiaro, il dott. agronomo Emilio Borgese, l’ingegnere Maria Catena Bellissimo, il dottore geologo Paola Latella, il geometra Rocco Mercuri, l’avvocato Milena Deleo”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, dott. Michele Tripodi.

“Altra novità è che la scelta è ricaduta non solo su profili tecnici ma anche su esperti dal punto di vista giuridico e regolamentare, aspetto utile a dirimere eventuali situazioni interpretative. Vorrei ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale tutti gli esperti che hanno accettato di assumere un incarico delicato, di elevata professionalità e a titolo completamente gratuito, attendendo di augurare loro buon lavoro nel momento in cui si procederà all’insediamento ufficiale dell’organismo. Sono certo che i professionisti incaricati insieme all’Amministrazione Comunale e alla struttura dell’ufficio tecnico a supporto, sapranno collaborare per dare un contributo trasparente e qualificato alla visione di sviluppo edilizio ed urbanistico che nei prossimi anni potrà trasformare la nostra città anche grazie all’attuazione della programmazione strategica ed alla spesa delle risorse del PNRR”, conclude la nota.