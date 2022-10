Polistena, manifestazione “In Piazza per Mahsa Amini”

11 Ottobre 2022 12:06

Lo scorso 8 ottobre, a Polistena, si è svolta la manifestazione “In Piazza per Mahsa Amini”, organizzata dall’associazione Uniti per Polistena

“Lo scorso sabato (8 ottobre) si è tenuta nella piazza principale di Polistena, la manifestazione intitolata “In Piazza per Mahsa Amini” organizzata dalla nostra associazione Uniti per Polistena: la manifestazione ha avuto una massiccia partecipazione con tante donne e anche uomini che per manifestare la loro vicinanza e solidarietà alle donne iraniane sono stati felici di donare una ciocca dei loro capelli che saranno poi spedite alla Ambasciata Iraniana a Roma. Hanno partecipato anche la neo-senatrice della Lega, Tilde Minasi, e la candidata al Senato per Fratelli d’Italia, Giovanna Cusumano“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa a firma di Alfredo De Pasquale, presidente dell’associazione Uniti per Polistena.

“Nel corso della manifestazione ci ha raggiunto Shahrzad (al centro nella foto sopra), giovane ingegnere iraniana che vive in Polonia, in Italia per un progetto Erasmus. – si legge ancora nel comunicato – La ragazza ci ha raccontato tra le lacrime copiose, che ha versato e che noi abbiamo cercato di consolare, le atrocità che vengono commesse sulla popolazione, avendole vissute in prima persona, e tutto il dolore di una condizione repressiva e retrograda che si vive nel suo paese e che non può più essere accettata. Ci siamo stretti tutti attorno a lei, anche se poco materialmente possiamo fare, certamente però possiamo far sentire le nostre voci di condanna e far sentire meno soli, anche da lontano, le donne e gli uomini che stanno combattendo questa battaglia di civiltà. Uniti per Polistena si schiera sempre contro i diritti negati, contro la violenza, per la libertà“.