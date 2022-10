Polistena, pubblicato bando per erogazione di 5000 euro per interventi di acquisto e/o ristrutturazione immobili

12 Ottobre 2022 15:17

L’azione è finalizzata all’aumento della popolazione residente nel prossimo triennio

“E’ pubblicato all’albo del comune il bando relativo all’erogazione di un contributo di 5.000 euro a fondo perduto per interventi di acquisto e/o ristrutturazione edilizia di immobili ricadenti sul territorio di Polistena (prima annualità). L’Amministrazione Comunale infatti, utilizzando un fondo messo a disposizione dello Stato, interviene con una misura concreta finalizzata all’aumento della popolazione residente nel prossimo triennio“. È quanto dichiarato in un comunicato trasmesso alla stampa a firma del dottor Michele Tripodi, Sindaco di Polistena

“Dopo l’approvazione del Piano Strutturale Comunale che disegna lo sviluppo urbanistico e socio-economico di Polistena nei prossimi venti anni, l’Amministrazione Comunale è andata oltre, decidendo di cofinanziare interventi di acquisto e/o ristrutturazione di immobili residenziali con un contributo fisso di 5.000 euro a domanda, indipendentemente dal costo dell’intervento stesso distribuiti nel triennio 2022/2024. – prosegue il primo cittadino – Contiamo di finanziare almeno 50 interventi nel triennio e di incrementare la popolazione residente di almeno 50 unità/nuclei familiari sollecitando così il richiamo per tanti altri cittadini e ritornare a ripopolare la propria città di origine che offre già servizi ad un bacino di utenti non residenti, ben superiore agli abitanti attualmente iscritti in anagrafe“.

“Tra i requisiti previsti i più importanti saranno:

1) l’impegno a trasferire la residenza entro il 31 gennaio 2023 e a mantenerla per almeno 5 anni;

2) la conclusione degli eventuali lavori o della pratica di acquisto entro il 31 marzo 2023, data entro la quale dovranno essere sostenute tutte le spese da rendicontare entro il 30 aprile successivo.

L’iniziativa non avrà effetto retroattivo ed è rivolta a tutti coloro che sono attualmente residenti fuori Polistena da almeno due anni. – si legge ancora nel comunicato – Ai fini della partecipazione non è richiesto alcun limite di ISEE ed il contributo sarà concesso dando premialità a quegli interventi edilizi che comprendono la rimozione dell’eternit/amianto eventualmente presente. E’ possibile presentare domanda entro il 30 novembre 2022.

Tale misura si inserisce nell’ambito dell’attuazione del programma amministrativo attraverso il quale l’Amministrazione Comunale è impegnata su più fronti per trasformare il volto di Polistena ed assicurarne condizioni di benessere e qualità della vita migliori nel prossimo futuro per tutti i cittadini che intendono abitare e vivere la nostra città“.