Pietro Patti segretario generale della CGIL Messina: gli auguri della UIL

26 Ottobre 2022 16:04

Pietro Patti, segretario generale della CGIL Messina: le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro della UIL Messina nella figura del segretario Ivan Tripodi

“A nome mio personale e di tutta la Uil Messina, esprimo le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Pietro Patti, neo segretario generale della Cgil di Messina“. Così il segretario generale della Uil messinese, Ivan Tripodi.

“Siamo certi che, anche nel nostro territorio, l’unità sindacale è una precondizione, necessaria ed indispensabile, per dare risposte concrete al mondo del lavoro, ai giovani, ai pensionati e a tutte le persone che stanno pagando un prezzo pesantissimo legato alle conseguenze della pandemia e ai drammatici effetti del carovita e della crisi economica. Pertanto, sono certo che nel solco di quanto avvenuto negli ultimi anni proseguirà un rapporto proficuo ed unitario con la Cgil. Infine, desidero salutare e ringraziare Giovanni Mastroeni per il percorso comune caratterizzato da una forte unità e condivisione di battaglie a favore delle lavoratrici, e dei lavoratori e per lo sviluppo del nostro territorio“, ha così concluso Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.