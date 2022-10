Pietro Marra (MAP): “auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio”

23 Ottobre 2022 14:26

Gli auguri di Pietro Marra, Presidente del Movimento Autonomo Popolare, a Giorgia Meloni

“Da oggi parte per l’Italia una nuova era guidata dalla prima donna Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrà grandissime responsabilità insieme alla squadra di Governo per alleviare in primis il “caro bollette” che sta insidiando tantissime famiglie italiane. Oggi dopo il rito di consegna della “campanella” da parte del Premier uscente Mario Draghi, la neo premier Giorgia Meloni partirà subito con il Primo Consiglio dei Ministri dove a parte la convalida del nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e dei due vice premier Salvini e Tajani ovviamente si parlerà di “Energia”. Così in una nota Pietro Marra, Presidente del Movimento Autonomo Popolare.

“Dopo 7 Presidenti del Consiglio non eletti dal popolo – scrive ancora Marra – finalmente con le scorse elezioni il popolo italiano ha deciso chi dovrà governarci per i prossimi anni, con l’auspicio che alcune forze politiche di maggioranza non facciano lo sgambetto per proprie aspirazioni personali. Ho votato ovviamente il centro destra ma non Fratelli D’Italia, anche per i dissapori di tempo fa con alcuni esponenti locali, ma non posso nascondere la mia ammirazione verso Giorgia Meloni, per la sua caparbietà e coerenza politica dimostrata in tutti questi anni”.