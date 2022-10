PGS Reggio Calabria, inaugurata la stagione sportiva: “inclusione e legalità valori imprescindibili” | INTERVISTE

19 Ottobre 2022 21:44

Reggio Calabria: il procuratore Di Palma e il presidente della squadra amaranto Marcello Cardona sono stati ospiti d’onore dell’evento che ha aperto la stagione sportiva delle Polisportive Giovanili Salesiane E’ stata inaugurata la stagione 2022/2023 delle Polisportive Giovanili Salesiane reggine presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria. E’ stato un appuntamento per presentare le associazioni del territorio affiliate all’ente di promozione riconosciuto dal CONI e per illustrare i campionati, le attività e le iniziative programmate dal Comitato Provinciale PGS. Raggiante la presidente delle PGS Reggio Calabria, Filomena Iatì: “abbiamo fatto un’ottima programmazione sin dal mese di agosto attraverso attività formative. Oggi è un momento anche di confronto sul tema della legalità, dell’ambiente e dell’inclusione sociale che sono dei fari del nostro gruppo”. Il Procuratore del Tribunale dei Minori, Roberto Di Palma, rimarca come “lo sport sia fondamentale per il recupero dei ragazzi e lo abbiamo messo tra i programmi di messa in prova”. Soddisfatta, Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria: “lo sport è fondamentale per coinvolgere gli ultimi e dare un’opportunità ai giovani. Di certo dobbiamo lavorare tanto sulle infrastrutture sportive di cui la regione è carente. Ricordo che come governo regionale abbiamo dato vita al progetto Includi Sport”. Il responsabile della formazione delle PGS Calabria, Demetrio Rosace, affer,a: “la nostra comunità sta crescendo, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto per crescere sempre di più”.

Anche la Reggina ha sposato le attività del PGS con la presenza di due calciatori e del presidente. Per Gabriele Gori “il calcio può dare sbocchi importanti anche se prima di diventare grande giocatore devi essere prima un grande uomo”. Il numero uno degli amaranto, Marcello Cardona, ex arbitro di Serie A, già questore e prefetto, ha messo in risalto come “l’oratorio, le scuole, le piazze sono stati e sono luoghi importanti per lo sport. Fare attività può togliere i ragazzi dal malaffare e forma gli uomini del futuro. Al Sant’Agata -aggiunge- abbiamo calciatori che vengono da famiglie particolari: non so se diventeranno campioni ma ora hanno un punto di riferimento importante nella Reggina”.