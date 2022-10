Il percorso completo del Giro d’Italia 2023: da Fossacesia a Roma, escluse Calabria e Sicilia

17 Ottobre 2022 18:25

Presentato il percorso completo del Giro d’Italia 2023: si parte dall’Abruzzo con la cronometro inaugurale Fossacesia Marina-Ortona, ultima tappa a Roma. Nessuna frazione in Calabria e Sicilia

Nello splendido scenario del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano è stato svelato il percorso della 106ª edizione del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2022. A presentare l’evento Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu, sul palco si sono alternati istituzioni e aziende che fanno parte della Corsa Rosa, i vertici di RCS e diversi campioni della bici. Passiamo dunque alle frazioni che comporranno la Corsa Rosa 2023. Dopo le tappe ungheresi della scorsa edizione, la Grande Partenza del 2023 sarà tutta italiana. Sarà l’Abruzzo a ospitare la gara inaugurale del Giro con la cronometro individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina a Ortona.

Il giorno successivo tappa per velocisti (Teramo-San Salvo), prima di scendere verso Sud per le tappe Venosa-Lago Lacerno, Atripalda-Salerno e Napoli-Napoli, con partenza successiva da Capua verso il Gran Sasso. Toccata e fuga nel Meridione, senza alcuna tappa in Sicilia e Calabria. Effetto del ritiro di Vincenzo Nibali?

Occhi puntati sulle grandi salite nella parte conclusiva del calendario. Fra le tappe contrassegnate con 5 stelle di difficoltà ci sono: la 13 Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana, la 16 Sabbio Chiese-Monte Bondone, la 19 Longarone-Tre Cime di Lavaredo e la 20, Tarvisio-Monte Lussari. In queste frazioni si deciderà il Giro d’Italia 2023!

Il percorso del Giro d’Italia 2023