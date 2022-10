Lettera dei sindaci della Locride a Occhiuto: “perchè sono stati spostati i fondi destinati all’Ospedale di Locri?”

23 Ottobre 2022 15:23

Fondi destinati all’Ospedale di Locri spostati su altre strutture sanitarie: i sindaci della Locride scrivono al presidente della Regione Calabria Occhiuto e al Commissario ASP RC Lucia di Furia

Campisi Giuseppe (Sindaco di Ardore, Presidente Comitato Sindaci Locride), Bartolo Bruno (Sindaco di S. Luca, Presidente f.f., Assemblea dei Comuni Locride), Mario Diano (Presidente Corsecom, Coordinamento Associazioni Locride), Francesco Martino (Comitato “Casa della Salute” Siderno) e Bruna Filippone (Comitato “DifendiAmo l’Ospedale” Locri), sono i firmatari di una lettera inviata al Presidente della Regione, on. Roberto Occhiuto e al Commissario ASP RC, Lucia Di Furia, riguardante lo spostamento di fondi, originariamente destinati all’ospedale di Locri, adesso assegnati ad altre realtà sanitarie.

Di seguito il testo della lettera:

“I Sindaci della Locride, a nome delle comunità che rappresentano e amministrano, e le associazioni che sottoscrivono il documento, non possono nascondere profonda preoccupazione, per quanto si apprende, in queste ore, relativamente alla scelta, che sarebbe stata operata dalla Regione Calabria, di destinare le risorse assegnate per la riqualificazione strutturale ed adeguamento normativo dell’Ospedale di Locri, in favore di realtà sanitarie di altri territori. Questo, infatti, è quanto emerge dal D.P.C.M. 14.09.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2022.

Il D.P.C.M. in questione, prendendo atto della nota regionale prot. 334114 del 18 luglio 2022, stabilisce di definanziare (espungere) Euro 33.397.678,25, già previsti per l’ospedale locrese, per attribuirli, come anticipato, ad altre strutture e nosocomi. Le risorse in questione erano il frutto dell’impegno dell’allora Presidente della Regione Calabria, la compianta Jole Santelli, che aveva lavorato affinché INAIL ponesse al centro dei propri investimenti l’ospedale di via Verga.

A distanza di tempo, dopo mesi di immobilismo, prendiamo atto che la Regione Calabria, anziché accelerare la spesa di queste significative somme, stabilisce di revocarle per destinarle altrove. Perché questa decisione? L’Ospedale di Locri perché continua a non essere una priorità? Gli interventi di edilizia sanitaria per quale ragione stentano a decollare e sono fermi al palo da anni? Si chiede altresì che venga sbloccato l’iter della Casa della Salute di Siderno dall’ASP di RC. Ci risulta che da giugno non è stato risposto alla richiesta della società, che sta lavorando al progetto esecutivo, su un ulteriore finanziamento di 900 mila €, necessario a causa dell’aumento dei costi, dovuto al tempo trascorso dal finanziamento di 9.760.000 €.

I Sindaci, le comunità della Locride e le associazioni firmatarie attendono delle risposte a questi loro interrogativi e chiedono di essere ricevuti per comprendere, dalla viva voce del Presidente Roberto Occhiuto, Commissario per la sanità in Calabria, come stanno effettivamente le cose“.