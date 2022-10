12 Ottobre 2022 17:52

Il Pd voterà scheda bianca per presidenti delle Camere, lo comunica il segretario Letta

“Il Pd voterà scheda bianca per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato come primo approccio”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta nell’incontro con gli eletti, in corso alla Camera.