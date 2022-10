Le Pasticcerie Reggine sono stremate, da Siderno segnale drammatico

14 Ottobre 2022 16:49

Grido d’allarme dalle pasticcerie reggine: la nota del Presidente Provinciale Artigiani Pasticcieri

“L’iniziativa del nostro collega pasticciere di Siderno che ha deciso di tenere aperta l’attività, solo mezza giornata a causa del costo fuori controllo delle bollette energetiche, non sarà un caso isolato nel prossimo futuro. Anzi, il rischio che avanza, è la chiusura non parziale ma totale delle attività, senza provvedimenti radicali e immediati del costituendo governo”. Lo afferma in una nota Antonello Fragomeni, Presidente Provinciale Artigiani Pasticcieri Reggini.

“L’associazione Provinciale Pasticcieri di Reggio Calabria è vicina al collega che ha assunto questa decisione ed è consapevole delle gigantesche difficoltà di tutta la categoria. Noi stringiamo la cinghia e i denti, perché non vogliamo rinunciare alle nostre attività costruite con immensi sacrifici ma anche con enorme passione. La pasticceria è la nostra vita e non intendiamo certo rinunciarci, senza lottare. E’ necessario che si intervenga rapidissimamente per dare speranza e prospettiva, non solo a noi imprenditori ma anche alle miglia di dipendenti che quotidianamente insieme a noi lavorano”. Le soluzioni ci sono e sono state tutte sottoposte all’attenzione della politica nazionale, ora è il tempo della risposte”.