I pasticceri d’Italia Conpait e Club Kavè insieme con tante novità

21 Ottobre 2022 09:29

Conpait: “siamo estremamente soddisfatti per il proficuo e collaborativo incontro con il Club Kavè”

“Siamo estremamente soddisfatti per il proficuo e collaborativo incontro con il Club Kavè. Abbiamo programmato tante nuove iniziative per il prossimo 2023“. Ad affermarlo è il presidente nazionale Conpait Angelo Musolino. “Sono state concordate 6 date di corsi di caffetteria base, distribuiti su tutto il territorio nazionale, a cui potranno partecipare gli associati e il loro staff“, ha spiegato Musolino a margine dell’incontro. Inoltre, sono stati messi in programma numerosi eventi e fiere che vedranno crescere ulteriormente questa proficua collaborazione. “Per noi pasticceri Conpait la parola d’ordine è quella della collaborazione continua. Riteniamo infatti l’incontro con le migliori realtà produttive italiane un passaggio fondamentale per la crescita della professione”, le parole del presidente. La collaborazione tra Club Kavè e Conpait si consolida negli anni e prevede una serie di lezioni, tenute dai coffee trainer del Laboratorio dell’espresso di Club Kavè, che hanno come oggetto la caffetteria di base, la latte art, le estrazioni alternative e molto altro ancora.

Nei giorni scorsi una delegazione di associati (Matteo Giovanni Papagna, Davide Destefano, Angelo Musolino, Ciro Chiazzolino, Giuseppe Leotta) guidata da Angelo Musolino ha visitato l’azienda, osservando tutte le fasi del processo produttivo della miscela Club Kavè, dalla tostatura alla degustazione. La visita è stata l’occasione per stabilire il calendario dei corsi per il 2023 dedicati agli oltre 1100 associati Conpait. Qualità del prodotto, formazione continua e la garanzia al cliente di poter offrire la migliore proposta. “L’azienda ha investito risorse ed energie in una scuola di formazione interna, che garantisce un’adeguata preparazione agli operatori del settore: baristi, pasticceri, ristoratori. Per questo motivo– ha assicurato Musolino- il nostro incontro è stato più che positivo. Conpait è punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per chi vorrebbe trasformare il proprio amore per la pasticceria nel proprio lavoro futuro”.