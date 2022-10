Passaggio della Campana del Kiwanis Club Villa San Giovanni: Anna Curatola è il nuovo presidente

31 Ottobre 2022 21:34

Effettuata la cerimonia del passaggio della Campana del Kiwanis Club Villa San Giovanni: il presidente uscente dott. Pietro Criaco lascia l’incarico alla prof.ssa Anna Curatola

Il 28 ottobre 2022, in presenza delle massime autorità Kiwaniane, è avvenuto il passaggio della Campana del Kiwanis Club Villa San Giovanni tra il presidente outgoing, dott. Pietro Criaco, e il presidente incoming, prof.ssa Anna Curatola. Erano presenti i rappresentanti dei Club Kiwanis della Divisione 13, il Presidente del Lions Club Fata Morgana, la Presidente della FIDAPA, sezione di Villa San Giovanni, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Alberghiero, prof.ssa Enza Loiero, la Dirigente Scolastica dell’I.C. Giovanni XXIII, dott.ssa Luisa Antonella Ottanà ed la Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Fierce Woman.

Dopo il saluto del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, avv. Giusy Caminiti, che ha ricordato l’importanza del Kiwanis Club Villa San Giovanni nel panorama sociale e culturale cittadino, è toccato al presidente outgoing illustrare le fasi salienti del proprio anno sociale parlando di un meraviglioso percorso che ha regalato emozioni molto diverse da quelle che si possono pensare. Ha citato i services e gli obiettivi raggiunti a favore dei bambini del mondo, dell’Ucraina e della comunità villese. Non per ultimo il gemellaggio interdivisionale tra tre Kiwanis Club: Villa San Giovanni, Magna Grecia di Siderno e Zancle di Messina.

Dopo il rituale scambio di insegne, il presidente incoming, prof.ssa Annamaria Curatola, ha evidenziato la necessità di dare continuità alle iniziative già intraprese sul territorio che hanno visto i bambini sempre entusiasti di partecipare ad eventi che li hanno resi protagonisti, e ha rimarcato l’importanza di lavorare e cooperare in sinergia ed in condivisione con la comunità educante, al fine di meglio implementare e realizzare quelli che sono che gli obiettivi da perseguire, nel pieno rispetto dei principi espressi dai motti kivaniani “ We Build” e “Serving the Children of the world”.

Durante la serata il club si è accresciuto di un nuovo socio, la dott.ssa Giuseppina Palmisani funzionario giudiziario addetto all’ufficio del processo presso la prima sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Il consiglio direttivo sarà composto:

Presidente prof.ssa Anna Curatola; Immediato Past President dott. Pietro Criaco; Presidente Eletto Prof.ssa Graziella Trecroci; Vice Presidente dott. Giuseppe Annino; Segretario dott.ssa Adele Briganti; Tesoriere ing. Rosario Focà; Consiglieri: avv. Giuseppe Aricò, dr. Gino Madotta, avv. Giuseppe Marra, dott.ssa Enza Oliveri, prof.ssa Amalia Piro, avv. Vincenzo Cristian Siclari.