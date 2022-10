Parma-Reggina, la probabile formazione amaranto: due dubbi per Inzaghi | GRAFICA

14 Ottobre 2022 19:33

Le possibili scelte di mister Inzaghi per il match di domani tra Parma e Reggina

Due dubbi, annunciati. Che poi sono quelli pre-Cosenza. Sono quelli nella testa di Pippo Inzaghi. Li ha da giorni, probabilmente, e li avrà almeno fino a domani, prima di decidere la formazione ufficiale. Nella conferenza alla vigilia di Parma, il tecnico della Reggina ha detto di non sapere ancora se confermerà Majer vertice basso, con Hernani mezz’ala, o inserirà Crisetig con l’ex Lecce al suo ruolo di prima. L’altro dubbio, invece, è ancora quello tra Ricci e Canotto, con il primo che – riproposto dal primo minuto nel derby – ha fatto molto bene servendo una gran palla a Rivas in occasione dell’1-0. Per il resto, non dovrebbero esserci altri cambiamenti, con i quattro di difesa confermati, così come Fabbian, Rivas e Menez falso nove. Di seguito la grafica con la probabile formazione.