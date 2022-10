Parma-Reggina si giocherà con il lutto al braccio. Ci sarà anche un minuto di silenzio

14 Ottobre 2022 13:08

Lutto al braccio e minuto di silenzio domani al “Tardini” per la sfida tra Parma e Reggina: si ricorderà la bandiera degli emiliani Enrico Cannata, scomparso in questi giorni

Manca sempre meno alla sfida di domani, alle ore 14, al “Tardini”, tra Parma e Reggina. Il club ducale, in una nota ufficiale, comunica oggi che la squadra scenderà in campo “con il lutto al braccio in memoria di Enrico Cannata, una bandiera del nostro Club” venuta a mancare due giorni fa. “Cannata – si legge ancora – è stato un indimenticato calciatore crociato dall’81 all’83, capitano della nostra squadra, ed è stato anche allenatore del Settore Giovanile, oltre che, per le sue capacità umane e professionali, collaboratore tecnico della Prima Squadra”. Non solo lutto al braccio, per, perché “prima dell’inizio del match, in sua memoria, le squadre osserveranno un minuto di silenzio“, annuncia ancora il Parma.