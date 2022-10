Reggina, è ancora record: numeri di Modena già superati! Il dato attuale dei biglietti venduti

14 Ottobre 2022 13:27

Record su record, di settimana in settimana. La Reggina, quest’anno, non solo dentro, ma anche fuori dal campo, sta superando di volta in volta sé stessa, facendo meglio della partita precedente. Il riferimento è anche e soprattutto al numero dei tifosi, in casa e in trasferta. Il dato di Modena, ad esempio, era considerato un record almeno degli ultimi 10 anni, come evidenziato su StrettoWeb la settimana scorsa. Eppure, due settimane dopo, è già superato. Per la curva ospiti di Parma, infatti, sono già stati staccati oltre 2.100 biglietti amaranto, di poco oltre i 2.058 definitivi del “Braglia”.

Un numero che potrebbe salire ancora, anche se per poco, dal momento che la prevendita chiuderà alle 19 di oggi. Poco male, già così è (ancora) bellissimo. Ricordiamo che in settimana il club ducale è stato costretto a mettere a disposizione altri mille tagliandi perché gli iniziali 1.872 destinati ai tifosi amaranto erano stati polverizzati.