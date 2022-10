Pulizia e riciclo: presentati a Brancaleone i risultati di “Nei Parchi Marini Ogni lattina Vale”

19 Ottobre 2022 12:13

Nei Parchi Mari Calabria Ogni Lattina Vale 2022: presentati a Brancaleone i risultati dell’importante iniziativa

Nella biblioteca “Cesare Pavese” di Brancaleone l’Ente per i Parchi Marini della Calabria e il Consorzio CiAl (Consorzio imballaggi alluminio) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale hanno presentato i risultati della campagna di sensibilizzazione “Nei Parchi Mari Calabria Ogni Lattina Vale 2022”. All’evento hanno partecipato il Commissario Straordinario dei Parchi Marini Regionali Ilario TRECCOSTI, il Referente CiAl Gennaro GALDO, il Sindaco di Brancaleone Silvestro GAROFALO e il Vice Sindaco Giovanni ALESSI, Filomena MOLLICA in rappresentanza del comune di Bianco, il Consigliere delegato all’ambiente del comune di Praia a Mare Antonio DROGHINI. Ha moderato l’incontro l’addetto stampa del comune di Brancaleone Mimmo Tuscano.

Nel saluto del sindaco di Brancaleone, oltre ai ringraziamenti istituzionali rivolti ai partecipanti all’evento, ha espresso un sincero apprezzamento per un’iniziativa che ha rafforzato nelle coscienze degli amministratori e dei cittadini l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali. Il Commissario dell’Ente Parco ha illustrato con soddisfazione i risultati raggiunti dalla campagna estiva di raccolta dell’alluminio svoltasi nei diciotto comuni del parco che, dai primi dati del conferimento, superano abbondantemente le 150.000 lattine raccolte nel 2021. La novità della campagna 2022 è stata il coinvolgimento, con un progetto pilota rivolto alle Zone Speciali Conservazione, dell’amministrazione di Stalettì nel cui territorio ricadono due di queste pregiatissime zone di conservazione. Gennaro Galdo ha manifestato sincera soddisfazione per lo straordinario risultato che anche quest’anno ha raggiunto il Parco Marino Regionale. Il referente di CiAl ha sottolineato l’importanza del riciclo dell’alluminio, materiale che può essere recuperato al 100% e all’infinito.

Dopo gli interventi dei presenti il Commissario dell’Ente Parco ed il referente di CiAl hanno consegnato ai rappresentanti delle amministrazioni intervenute la “RICICLETTA”, strumento simbolo della campagna “Nei Parchi Marini Ogni Lattina Vale” realizzata con il riciclo di 800 lattine. “L’evento conclusivo della seconda edizione della Campagna di sensibilizzazione “Nei Parchi Marini Ogni Lattina Vale”, ha dichiarato il Commissario TRECCOSTI, è stato volutamente organizzato a Brancaleone, sede operativa del Parco Marino Costa dei Gelsomini, per dare risalto ad un’area protetta caratterizzata da una straordinaria presenza di biodiversità e culla naturale per la nidificazione delle tartarughe caretta-caretta. Insieme a Gennaro Galdo abbiamo condiviso l’opportunità di continuare il percorso virtuoso di sensibilizzazione e di educazione ambientale per conservare e valorizzare il Parco Marino Regionale, scrigno di biodiversità”.