Palmi: Sgarbi come testimonial per valorizzare la Varia

4 Ottobre 2022 13:20

Il sindaco Ranuccio ha svelato ieri dell’incontro con il noto critico d’arte

Nella giornata di ieri, insieme al presidente del Comitato Varia Daniele Laface, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha ospitato in città Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte sarà nuovamente ospite nella località situata in provincia di Reggio Calabria nel mese di Agosto 2023, in occasione proprio della Varia di Palmi, della quale ha già parlato in passato sulle reti Mediaset.

“Sgarbi ha inoltre preso l’impegno di contribuire alla promozione di un patrimonio culturale così importante come la nostra Varia, che sempre più deve affermarsi come fondamentale veicolo di crescita per i nostri territori”, ha ricordato il sindaco Ranuccio. Come avvenuto in quest’occasione, nel percorso di avvicinamento al 27 agosto 2023, “accoglieremo con lo stesso affetto tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo – ha annunciato il sindaco – , facendo loro vivere a 360 gradi la nostra città con l’obiettivo di veicolarne in Italia e nel mondo la migliore immagine possibile”.