Pallacanestro Viola ancora a secco! Padova passa 62-68: non basta Renzi in doppia doppia

16 Ottobre 2022 20:08

La Pallacanestro Viola ospita UBP Petrarca Padova al PalaCalafiore: neroarancio alla ricerca della prima vittoria stagionale

Dopo i ko contro Mestre e San Vendemiano, la Pallacanestro Viola torna in campo nella terza giornata del campionato di Serie B. I neroarancio, ancora alla ricerca della migliore forma fisica e di un migliore amalgama fra gli uomini attualmente presenti a roster, vogliono fortemente eliminare lo zero dalla casella punti e vittorie. Per farlo, davanti al pubblico del PalaCalafiore, affrontano quest’oggi UPB Petrarca Padova, altra formazione a secco di vittorie in questo inizio di stagione.

Una delle due smuove la classifica, purtroppo quella ‘sbagliata’. Padova espugna il PalaCalafiore con 2 punti preziosi, ottenuti con il punteggio di 62-68. Primo tempo pessimo al tiro per i reggini che raccolgono percentuali alquanto rivedibili: 8/15 da 2, 2/13 da 3 e 5/10 dalla lunetta. Renzi viene limitato anche con le cattive, ma nella ripresa trova maggiore continuità e termina la sua gara con 20 punti e 15 rimbalzi, seppur con uno 0/5 da 3. Turel e Bianconi, rispettivamente con 15 e 13 punti, consegnano la vittoria a Padova, abile nel punire ogni errore della Viola.

Pallacanestro Viola-UBP Petrarca Basket Padova LIVE

Fine partita! – Si sveglia tardi la Pallacanestro Viola. Nel quarto quarto i neroarancio ce la mettono tutta, ma non vanno oltre il -6 nonostante il calo di Padova. Renzi devastante nella ripresa con 20 punti, ma non basta.

4°Q – Renzi sulla sirena, passivo meno amaro. 62-68

4°Q – Da due Provenzani e fallo: libero dentro 60-68

4°Q – Tripla di Basile… 57-68

4°Q – Basile in lunetta: 2/2. 57-65

4°Q – Ancora Spizzichini! Batte il diretto marcatore in post, si infiamma il PalaCalafiore! 57-63

4°Q – Spizzichini da sotto. 55-63

4°Q – Turel in lunetta: 2/2. 53-63

4°Q – Due con fallo per Renzi, un leone sotto canestro, l’ultimo a mollare: 53-61

4°Q – Bolpin in luntta: 2/2. 50-61

4°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 50-59

4°Q – Due pe Renzi. 48-59

4°Q – Risponde Basile. 46-59

4°Q – Marchini dalla media. 46-57

4°Q – Tripla di Bischetti. 44-57

4°Q – Bolpin in lunetta: 1/2. 41-57

4°Q – Due con fallo per Borsetto: libero out. 41-56

Fine 3°Q! – Trenta minuti in archivio, Padova allunga a +13 trascinata dai 13 punti di Turel e Bianconi. Per la Viola sono 11 i punti di Renzi.

3°Q – Risponde Marchini sulla sirena da 2! 41-54

3°Q – Tripla di Maran. 39-54

3°Q – Due per Bischetti. 39-51

3°Q – Tripla dal palleggio di Turel. 37-51

3°Q – Ancora Renzi, un leone sotto canestro, rimbalzo e 2 punti. 37-48

3°Q – Renzi si deve mettere in proprio, due punti di prepotenza. 35-48

3°Q – Tripla di Bianconi… 33-48

3°Q – Bianconi a rimbalzo offensivo su una conclusione sbagliata, altri due punti. 33-45

3°Q – Bianconi, bel contropiede dei veneti. 33-43

3°Q – Ruba palla Provenzani, bel contropiede finalizzato da Davis senza paura. 33-41

3°Q – Pezzo di bravura di Turel, 2 dalla distanza, quasi 3. 31-41

3°Q – Fotocopia dell’azione precedente di Spizzichini che va ancora in lunetta per 2 punti. 31-39

3°Q – Morgillo dalla media a bersaglio. 29-39

3°Q – Spizzichini sfiora i 2 punti ma pesca un fallo: 2/2. 29-37

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro sotto di 10 lunghezze (27-37) al termine dei primi 20 minuti di gioco. Nessuno in doppia cifra al PalaCalafiore. Percentuali rivedibili per la Viola che tira: 8/15 da 2, 2/13 da 3 e 5/10 dalla lunetta. Renzi resta il miglior marcatore con 7 punti, 8 i punti di Turel.

2°Q – Bianconi da 3 in caduta, a 1 secondo dalla fine, subendo fallo (libero out). La fotografia del momento della Viola. 27-37

2°Q – Tripla di Marchini, finalmente! Preoccupante 2/12 da dietro l’arco dei neroarancio. 27-34

2°Q – Due per bianconi. 24-34

2°Q – Due per Marchini. 24-32

2°Q – Bischetti ruba palla e si prende un fallo: 1/2 dalla lunetta. 22-32

2°Q – Bomba di Bombardieri. 21-32

2°Q – Bolpin da 3, dimenticato. 21-29

2°Q – Tecnico alla Viola, realizza Bianconi. 21-26

2°Q – Ancora Bischetti, tap-in offensivo su gancio sbagliato di Renzi. 21-25

2°Q – Due per Bolpin in contropiede. 19-25

2°Q – Spizzichini si crea lo spazio e spara da 2. 19-23

2°Q – Bischetti furbo a rimbalzo offensivo su una buona tripla sbagliata da Farina, 2 punti per l’ala neroarancio. 17-23

2°Q – Farina risponde da sotto. 15-23

2°Q – Due per Coppo 13-23

Fine 1°Q! – Si segna poco nei primi minuti, poi le due squadre (soprattutto Padova) aggiustano il mirino. Renzi chiude con 7 punti e calamita ben 4 falli, dall’altra parte Turel a quota 8

1°Q – Tripla di Maran allo scadere del primo quarto, grande assist di Basile che attira la doppia marcatura e poi scarica in angolo. 13-21

1°Q – Coppo guadagna un rimbalzo offensivo e trasforma due punti. 13-18

1°Q – Renzi atterrato, nel calcio sarebbe stato rigore… 2/2 dalla lunetta. 13-16

1°Q – Borsetto da sotto. 11-16

1°Q – Arresto e tiro di Basile, elegante, solo retina. 11-14

1°Q – Provenzani da 3 con aiutino del tabellone. 11-12

1°Q – Altra tripla di Turel. 8-12

1°Q – Maran ruba palla e ne infila 2. 8-9

1°Q – Fallo su Renzi, Viola già in bonus: 1/2. 8-7

1°Q – Due per Renzi. 7-7

1°Q – Tripla di Turel. 5-7

1°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 5-4

1°Q – Spizzichini cancella Basile

1°Q – Due per Turel, occhio a non fargli prendere confidenza con il canestro. 4-4

1°Q – Rimbalzo offensivo di Renzi che realizza. 4-2

1°Q – Pareggia i conti Morgillo. 2-2

1°Q – Dopo 2 minuti di triple sputate fuori dal ferro, Spizzichini si mette in proprio e da sotto firma il +2. 2-0

1°Q – Palla 2, si parte! Primo possesso reggino, due bombe out in successione per Marchini.

18:15 – Tutto pronto per la terza sfida del campionato di Serie B. Pallacanestro Viola in campo contro UBP Petrarca Padova alla ricerca del primo successo stagionale.