Pallacanestro Viola beffata da Desio 77-79: nel finale succede di tutto | FOTO

Pallacanestro Viola sconfitta nel finale di un match tiratissimo: neroarancio ko 77-79 Desio. Non bastano i 21 punti di Renzi e la doppia doppia di Davis. Gli ospiti hanno la meglio nel finale

Quinta giornata di Serie B, come cinque erano le gare che, in linea puramente teorica, coach Bolignano aveva indicato come quelle in cui la Pallacanestro Viola avrebbe dovuto impiegare prima di azzerare il gap atletico che separa i reggini dalle formazioni che hanno iniziato per tempo la preparazione estiva. Quattro sono già in archivio, con altrettante sconfitte, quantomeno tre (Mestre, San Vendemiano e Orzinuovi) contro formazioni che puntano di diritto ai Playoff e alla conseguente promozione in A2. Oggi la sfida del PalaCalafiore mette i neroarancio di fronte alla Rimadesio Desio, squadra che ha raccolto due successi in 4 gare.

Partita accesa e divertente, con il punteggio sempre in bilico. La Viola trova un Giambattista Davis in formissima che chiude con una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi, con Marchini (16) punti, i migliori del primo tempo. Desio resta in partita grazie all’ottimo Maspero (20 punti) e alle triple di Tornari (18) e Molteni (16). Nel secondo tempo sale in cattedra capitan Renzi con 21 punti e 3/6 da 3, ma Desio, sempre sotto ma in partita, riesce addirittura nel sorpasso. Il quarto quarto si gioca punto a punto. Nel finale Provenzani subisce una stoppata in penetrazione con i neroarancio sotto 75-78 e la Viola è costretta a fare fallo. Tornari fa 1/2 dalla lunetta e Renzi dall’altra parte subisce fallo per 2 liberi.

Dentro il primo, sbagliato volontariamente il secondo alla ricerca di un tiro supplementare per il pareggio. Lo stesso Renzi conclude, ma i ferri dicono di no, il tap-in successivo non entra. Pallacanestro Viola sconfitta 77-79, ma fra gli applausi di un PalaCalafiore caldissimo.

4°Q – Renzi in lunetta: 1/2, secondo libero sbagliato volontariamente, rimbalzo Viola, la palla non entra sul tiro dell’ex Trapani e sul tap-in successivo. Desio sbanca il PalaCalafiore. 77-79

4°Q – Stoppato Provenzani, va in lunetta Tornari: 1/2. 76-79

4°Q – Davis in lunetta: 1/2. 76-78

4°Q – Tripla di Mazzoleni… 75-78

4°Q – TRIPLA DI RENZI!!! 75-75

4°Q – Tripla di Tornari in risposta… 72-75

4°Q – Tripla di Renzi!!! 72-72

4°Q – Fumagalli, altri due. 69-72

4°Q – Renzi subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 69-70

4°Q – Giarelli, due punti. 67-70

4°Q – Tornari in lunetta: dentro. 67-68

4°Q – Due anche per Mazzoleni, parità. 67-67

4°Q – Due per Maspero. 67-65

Fine 3°Q! – Partita caldissima, divertente e con il punteggio sempre in bilico. Pallacanestro Viola avanti 67-63 nonostante la reazione rabbiosa di Desio. Non manca un po’ di trash talking e qualche episodio nervoso in campo, ma tutto nella correttezza della sportività. Sono 16 i punti di Marchini, 15 quelli di Davis.

3°Q – Maspero, altri 2. 67-63

3°Q – Provenzani ne mette 2. 67-61

3°Q – Maspero in lunetta: 1/2. 65-61

3°Q – Marchiniiiii tripla! 65-60

3°Q – Maspero ancora a canestro. 62-60

3°Q – Renzi ancora in lunetta: 2/2. 62-58

3°Q – Maspero lotta a rimbalzo, 2 punti. 60-58

3°Q – Renzi in lunetta: 1/2. 60-56

3°Q – Tripla di Fioravanti con fallo: ma niente gioco da 4 punti! 59-56

3°Q – Fallo antisportivo su Provenzani: 2 liberi dentro. 59-53

3°Q – Due parole: Giambattista – Davis. Lotta a rimbalzo, sbaglia il tap-in, ma la recupera ancora e infila due punti pesanti, con fallo. Libero aggiuntivo dentro. 57-53

3°Q – Maspero, due punti in allontanamento. 54-53

3°Q – Tripla di Provenzani in risposta! 54-51

3°Q – Tripla di Molteni! 51-51

3°Q – Davis per Spizzichini, 2 punti. 51-48

3°Q – Renzi, onnipotente in post. 49-48

3°Q – Giarelli, sorpasso Desio… 47-48

3°Q – Tripla di Fumagalli! 47-46

3°Q – Giarelli, primi due punti del secondo tempo. 47-43

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro Viola avanti 47-41 al termine del primo tempo. Neroarancio trascinati dai 13 punti di Marchini e dai 12 di un’ottimo Davis. Sono 13 i punti di Tornari per gli ospiti.

2°Q – Tripla di Molteni sul finire del primo tempo! 47-41

2°Q – Davis oggi non si ferma! Altri due, di forza! 47-38

2°Q – Fischiato un antisportivo alla Viola: Molteni fa 1/2. 45-38

2°Q – Fallo su Provenzani, mischia in campo con i giocatori di Desio che lamentano un fallo precedente del play neroarancio, la partita rischia di incattivirsi.

2°Q – Due liberi per Lovato: 1/2. 45-37

2°Q – Tripla di Marchini! 45-36

2°Q – Giarelli, altri 2. 42-36

2°Q – Due per Farina. 42-34

2°Q – Giarelli ne mette 2. 40-34

2°Q – Ancora Davis con il gancio! 40-32

2°Q – Due per Tornari. 38-32

2°Q – Davis!!! Due punti in penetrazione con fallo! Ottima prova fin qui dell’italo-americano. Libero aggiuntivo dentro. 38-30

2°Q – Fumagalli ne mette 2 ma esce dolorante, una storta per lui. 35-30

2°Q – Renzi con l’aiuto del tabellone, 2 punti. 35-28

2°Q – Mazzoleni, 2 punti. 33-28

2°Q – Marchini, long-2. 33-26

2°Q – Tornari da 3 ancora a Bersaglio 31-26

2°Q – Marchini con un floater in equilibrio precario, da Playstation.31-23

2°Q – Tornari, tripla. 29-23

2°Q – Farina ne appoggia 2. 29-20

2°Q – Due per Mazzoleni. 27-20

2°Q – Tripla di Simone Farina!!! 27-18

2°Q – Maspero in lunetta: 1/2. 24-18

Fine 1° quarto! – Buon inizio della Pallacanestro Viola che chiude meritatamente avanti 24-17 la prima frazione di gara. Sono 6 i punti di Spizzichini e Marchini, 5 per Renzi e Davis

1°Q – Fallo su tripla di Tornari a 1 secondo dalla fine: 3/3. 24-17

1°Q – Tornari ne mette 2 con l’aiuto dei ferri. 24-14

1°Q – Molteni realizza. 24-12

1°Q – Marchini in lunetta dopo aver subito fallo su tripla: 3/3. 24-10

1°Q – Marchini realizza! 21-10

1°Q – Stoppatona di Renzi su Fioravanti!!!

1°Q – Tripla di Davis in risposta! 19-10

1°Q – Tripla di Mazzoleni. 16-10

1°Q – Renzi subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 16-7

1°Q – Maspero in allontanamento. 14-7

1°Q – Davis subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 14-5

1°Q – Tripla di Maspero in rispsota. 12-5

1°Q – Tripla di Renzi, in punta, in faccia al marcatore! 12-2

1°Q – In corsa Provenzani!!! 9-2

1°Q – Altri due per Spizzichini 7-2

1°Q – Risponde Mazzoleni. 5-2

1°Q – Spizzichini ne appoggia due al vetro. 5-0

1°Q – Bomba di Marchini su assist di Renzi! 3-0

19:00 – Tutto pronto, si comincia!

18:45 – Continua a riempirsi il PalaCalafiore di Reggio Calabria a pochi minuti dall’inizio della quinta gara del Girone B di Serie B fra Pallacanestro Viola e Rimadesio Desio. I reggini di coach Bolignano vogliono lasciarsi alle spalle il ko esterno contro Orzinuovi provando a raccogliere i primi due punti della stagione.