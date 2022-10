Pallacanestro Viola-Rimadesio Desio, LIVE 1°Q: ottimo inizio neroarancio!

30 Ottobre 2022 19:07

La Pallacanestro Viola, ancora in cerca del primo successo stagionale, scende in campo contro Rimadesio Desio nella quinta sfida del Girone B della Serie B di basket

Quinta giornata di Serie B, come cinque erano le gare che, in linea puramente teorica, coach Bolignano aveva indicato come quelle in cui la Pallacanestro Viola avrebbe dovuto impiegare prima di azzerare il gap atletico che separa i reggini dalle formazioni che hanno iniziato per tempo la preparazione estiva. Quattro sono già in archivio, con altrettante sconfitte, quantomeno tre (Mestre, San Vendemiano e Orzinuovi) contro formazioni che puntano di diritto ai Playoff e alla conseguente promozione in A2. Oggi la sfida del PalaCalafiore mette i neroarancio di fronte alla Rimadesio Desio, squadra che ha raccolto due successi in 4 gare.

Una partita sicuramente alla portata della Pallacanestro Viola che punta a raccogliere i primi due punti della stagione contro i ragazzi di coach Gallazzi (in campo fino alla passata stagione) che non resteranno di certo a guardare. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Rimadesio Desio LIVE

1°Q –

1°Q – Tripla di Renzi, in punta, in faccia al marcatore! 12-2

1°Q – In corsa Provenzani!!! 9-2

1°Q – Altri due per Spizzichini 7-2

1°Q – Risponde Mazzoleni. 5-2

1°Q – Spizzichini ne appoggia due al vetro. 5-0

1°Q – Bomba di Marchini su assist di Renzi! 3-0

19:00 – Tutto pronto, si comincia!

18:45 – Continua a riempirsi il PalaCalafiore di Reggio Calabria a pochi minuti dall’inizio della quinta gara del Girone B di Serie B fra Pallacanestro Viola e Rimadesio Desio. I reggini di coach Bolignano vogliono lasciarsi alle spalle il ko esterno contro Orzinuovi provando a raccogliere i primi due punti della stagione.